  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera-UE I Bilaterali III indebolirebbero il Parlamento e il Popolo a favore del Consiglio federale?

SDA

18.6.2026 - 08:22

Uno studio ha esaminato gli impatti degli accordi con Bruxelles.
Uno studio ha esaminato gli impatti degli accordi con Bruxelles.
Keystone

I futuri accordi con l'UE (i cosiddetti bilaterali III) rischiano di indebolire il Parlamento e la popolazione a vantaggio del Consiglio federale. È quanto mostra uno studio della Fondazione per la democrazia diretta, che propone sette misure per equilibrare le cose.

Keystone-SDA

18.06.2026, 08:22

18.06.2026, 09:20

Lo studio, commissionato dalla fondazione al Centro per la democrazia di Aarau (ZDA) e pubblicato oggi, analizza le conseguenze della crescente influenza del diritto europeo sul sistema politico svizzero.

La ricerca conclude che tale meccanismo modifica il peso politico del Consiglio federale, del Parlamento, dei Cantoni e della popolazione.

Secondo i risultati, l'adozione dinamica del diritto sposta l'equilibrio dei poteri.

«Il Consiglio federale e l'amministrazione ne escono rafforzati. Il Parlamento, la popolazione e le organizzazioni della società civile ne escono indeboliti», afferma Daniel Graf della Fondazione per la democrazia diretta. Sebbene la democrazia diretta sia formalmente preservata, potrebbero emergere nuove tensioni tra le decisioni popolari e gli obblighi bilaterali.

Svizzera-Unione europea. L'Ue: «Il pacchetto di accordi con Berna è da prendere nel suo insieme»

Svizzera-Unione europeaL'Ue: «Il pacchetto di accordi con Berna è da prendere nel suo insieme»

Le misure proposte

Di fronte a questa constatazione, lo studio propone sette misure per garantire la partecipazione democratica. Il rapporto traccia un parallelo con la libera circolazione delle persone, che era stata accompagnata da misure di tutela salariale. Per gli Accordi bilaterali III, si tratterebbe di rafforzare i diritti democratici.

Per consentire al Parlamento di partecipare in modo più efficace, una possibilità sarebbe quella di istituire una commissione parlamentare permanente incaricata delle questioni europee.

È inoltre ipotizzata l'introduzione di una «mozione europea», che conferirebbe al Consiglio federale un mandato vincolante per definire la posizione della Svizzera nei negoziati, consigliano gli autori dello studio.

I ricercatori propongono altre misure a favore della trasparenza. Sarebbe quindi necessario istituire servizi accessibili al pubblico, incaricati di sintetizzare gli sviluppi del diritto dell'UE.

Inoltre, un responsabile indipendente per la democrazia dovrebbe monitorare sistematicamente le ripercussioni, a livello nazionale, dell'adozione dinamica del diritto europeo sulla democrazia diretta, sulla partecipazione parlamentare e sui diritti politici.

Nulla di fatto sul tema più importante. Un'ora di discussioni inutili: il Consiglio degli Stati si rende ridicolo sul dossier degli Accordi Bilaterali III

Nulla di fatto sul tema più importanteUn'ora di discussioni inutili: il Consiglio degli Stati si rende ridicolo sul dossier degli Accordi Bilaterali III

I più letti

Luisa Ranieri e i «no» a Luca Zingaretti: «Non volevo essere definita sua moglie»
È morta l'attrice turca Ece Irtem, ha recitato anche al fianco di Can Yaman
Ecco cosa devi sapere sulla prima grande ondata di caldo in arrivo
Ecco perché non sarebbe affatto male se la Nati non riuscisse ad arrivare prima nel girone
Iran e Stati Uniti han firmato, l'accordo per finire la guerra è in vigore. Niente cerimonia ufficiale al Bürgenstock

Altre notizie

Sessione. Alle Camere si discute di nucleare, navigazione aerea e paracadute dorati

SessioneAlle Camere si discute di nucleare, navigazione aerea e paracadute dorati

Accordo USA-Iran. Secondo Ignazio Cassis la Svizzera può svolgere un ruolo nei negoziati di pace

Accordo USA-IranSecondo Ignazio Cassis la Svizzera può svolgere un ruolo nei negoziati di pace

Sessione. Deputazione ticinese alle Camere: focus su trasporti

SessioneDeputazione ticinese alle Camere: focus su trasporti