  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Glarona Conclusa la Festa federale di lotta a Mollis con un record di presenze

SDA

31.8.2025 - 21:49

Record di presenze alla grande arena per la Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri a Mollis (GL)
Record di presenze alla grande arena per la Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri a Mollis (GL)
Keystone

La Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri (ESAF) 2025 si è conclusa oggi a Mollis (GL) con l'incoronazione del nuovo re, il 30enne grigionese Armon Orlik.

Keystone-SDA

31.08.2025, 21:49

31.08.2025, 21:53

Lotta svizzera. Il re è il grigionese Orlik Armon

Lotta svizzeraIl re è il grigionese Orlik Armon

La manifestazione, che si tiene ogni tre anni, ha riunito 56'500 spettatori nella grande arena, un'affluenza record.

Tre lottatori della Svizzera orientale erano a pari merito prima della finale, il titolo è stato assegnato a Orlik per un soffio, per la gioia del pubblico che ha applaudito il nuovo re della lotta.

Gli spettatori che non hanno trovato posto nell'arena si sono radunati negli innumerevoli Public viewing. L'evento si è svolto nel complesso senza intoppi.

La polizia glaronese ha tracciato a Keystone-ATS un primo bilancio positivo, a parte l'incidente mortale di un tifoso di 33 anni venerdì sera.

Da giovedì sera a domenica a mezzogiorno è dovuta intervenire circa 80 volte, per lo più per casi di ubriachezza e alcuni furti. Bisogna considerare che fino a domenica mattina si stima che si siano recate a Mollis per il grande evento almeno 200'000 persone.

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
La caduta di Irene Pivetti: «Non avevo i soldi per mangiare, mi sono rivolta alla Caritas»

Altre notizie

A Sanaa. Il premier al-Rahawi e altri ministri uccisi nell'attacco dell'esercito israeliano

A SanaaIl premier al-Rahawi e altri ministri uccisi nell'attacco dell'esercito israeliano

Immigrazione. Madrid, varate quote obbligatorie di migranti minori fra regioni

ImmigrazioneMadrid, varate quote obbligatorie di migranti minori fra regioni

Medio Oriente. Gaza: raid Idf su ospedale Nasser, 14 morti inclusi 3 giornalisti

Medio OrienteGaza: raid Idf su ospedale Nasser, 14 morti inclusi 3 giornalisti