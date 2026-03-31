  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera La Confederazione ha respinto diverse richieste di sorvolo USA

SDA

31.3.2026 - 16:45

Diverse richieste Usa di sorvolare lo spazio aereo svizzero sono state respinte. (Immagine simbolica d'archivio).
Diverse richieste Usa di sorvolare lo spazio aereo svizzero sono state respinte. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

Dall'inizio del conflitto in Iran all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) sono giunte dodici richieste di sorvolo dagli Usa o da altre parti coinvolte nella guerra. Un terzo è stato accolto.

Keystone-SDA

31.03.2026, 16:45

31.03.2026, 16:58

Undici domande sono state depositate dagli Stati Uniti fra il 5 e il 23 marzo, ha comunicato oggi l'UFAC, contattato dall'agenzia Keystone-ATS. Quattro sono state approvate e una è stata ritirata. Sei sono quindi state respinte.

Il 13 marzo c'è stato il picco con cinque richieste per sorvoli da effettuare il 15 marzo. Una è giunta dagli Emirati Arabi Uniti ed è stata respinta.

Le richieste di sorvolo vengono autorizzate se sono «evidentemente non correlate al conflitto», ha spiegato l'autorità competente, facendo l'esempio di voli umanitari o effettuati a scopo medico.

In nome della neutralità vengono invece respinte le domande collegabili al conflitto, quelle poco chiare o quelle che a causa della loro complessità non sono elaborabili per tempo.

Per gli Stati Uniti rimane in vigore un'autorizzazione annuale «per aeromobili di Stato chiaramente identificati», escluso tutto ciò che potrebbe essere di supporto alla guerra.

L'UFAC esamina le richieste – le cosiddette Diplomatic Clearances – in accordo con i servizi dei Dipartimenti federali degli affari esteri, della difesa e dell'economia. In casi di notevole rilevanza politica le decisioni possono passare al Consiglio federale, che agisce in base al rispetto della neutralità.

I più letti

Bottani rifiuta la proposta del Lugano: «Anche se fa male, per rispetto verso me stesso non posso accettare»
Altro che droni: dalla Russia ecco i piccioni cyborg telecomandati
92enne cacciata dal suo appartamento dopo 53 anni: «Preferisco morire che trasferirmi»
Il rischio Mondiali è reale, ma la narrazione è sbagliata. Ecco perché l'Italia è vittima di sé stessa
Il rapporto fra Raoul Bova e Beatrice Arnera si fa sempre più serio

Altre notizie

Dal prossimo dicembre. Trasporti pubblici: aumentano le tariffe

Dal prossimo dicembreTrasporti pubblici: aumentano le tariffe

Ufficio federale di statistica. Sempre più svizzeri all'estero: quasi 840mila nel 2025

Ufficio federale di statisticaSempre più svizzeri all'estero: quasi 840mila nel 2025

Meteo. Neve e venti freddi hanno posto fine bruscamente alla primavera in Svizzera

MeteoNeve e venti freddi hanno posto fine bruscamente alla primavera in Svizzera