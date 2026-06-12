  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La cifra non è nota La Confederazione paga le spese della sicurezza di Trump Jr. a Zurigo

SDA

12.6.2026 - 14:19

Le imponenti misure di sicurezza sono a carico della Confederazione.
Le imponenti misure di sicurezza sono a carico della Confederazione.
Keystone

La Confederazione si fa carico dei costi relativi al massiccio dispiegamento di forze di polizia resosi necessario in occasione dell'incontro privato di Donald Trump Jr. tenutosi a Zurigo all'inizio di giugno. Le autorità non rivelano l'ammontare dei costi.

Keystone-SDA

12.06.2026, 14:19

12.06.2026, 14:31

Il figlio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato ospite di un incontro economico privato. L'evento si è tenuto presso la Zunfthaus zur Saffran a porte chiuse.

Vi hanno partecipato circa 70 ospiti del mondo dell'economia e della politica. A seguire era in programma una cena privata. L'incontro è stato organizzato dalla piattaforma di networking Davos Lodge.

L'incontro ha comportato un ingente dispiegamento di forze di polizia e solleva interrogativi sui costi. Confermando informazioni pubblicate dal «Tages-Anzeiger» un portavoce della polizia municipale, contattato da Keystone-ATS, ha affermato che le spese sono state interamente addebitate all'Ufficio federale di polizia (Fedpol). Il portavoce ha inoltre sottolineato che l'incarico è arrivato proprio da Fedpol.

Secondo quanto comunicato da quest'ultima, per la copertura dei costi vale il principio secondo cui i privati devono sostenere autonomamente le spese delle misure di protezione nell'ambito di eventi a cui invitano persone da proteggere.

Tuttavia, se un evento riveste un'importanza eccezionale e ha ripercussioni di ampia portata sugli interessi internazionali ed economici della Svizzera, i Cantoni interessati possono richiedere un rimborso alla Confederazione.

I più letti

Cade elicottero sulle rive del Lago Maggiore, muore uno svizzero, 3 i feriti
Spiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria
Dopo Laila, una nuova passione per Sinner: ecco perché guarda alla Sardegna
Giovane pirata della strada «incastrato» per ben 24 reati grazie a un video amatoriale
Kim Kardashian «ruba» l'asciugamano a Kimi Antonelli al GP di Monaco, ecco la reazione del pilota

Altre notizie

Berna. La seconda lingua nazionale deve essere obbligatoria fin dalle elementari in Svizzera

BernaLa seconda lingua nazionale deve essere obbligatoria fin dalle elementari in Svizzera

Svizzera. Linea dura contro il terrorismo, il Governo propone una legge per vietare Hezbollah

SvizzeraLinea dura contro il terrorismo, il Governo propone una legge per vietare Hezbollah

Canton Uri. Axenstrasse: a Sisikon auto si schianta contro un cantiere e prende fuoco – un morto

Canton UriAxenstrasse: a Sisikon auto si schianta contro un cantiere e prende fuoco – un morto