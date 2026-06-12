Le imponenti misure di sicurezza sono a carico della Confederazione. Keystone

La Confederazione si fa carico dei costi relativi al massiccio dispiegamento di forze di polizia resosi necessario in occasione dell'incontro privato di Donald Trump Jr. tenutosi a Zurigo all'inizio di giugno. Le autorità non rivelano l'ammontare dei costi.

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Il figlio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato ospite di un incontro economico privato. L'evento si è tenuto presso la Zunfthaus zur Saffran a porte chiuse.

Vi hanno partecipato circa 70 ospiti del mondo dell'economia e della politica. A seguire era in programma una cena privata. L'incontro è stato organizzato dalla piattaforma di networking Davos Lodge.

L'incontro ha comportato un ingente dispiegamento di forze di polizia e solleva interrogativi sui costi. Confermando informazioni pubblicate dal «Tages-Anzeiger» un portavoce della polizia municipale, contattato da Keystone-ATS, ha affermato che le spese sono state interamente addebitate all'Ufficio federale di polizia (Fedpol). Il portavoce ha inoltre sottolineato che l'incarico è arrivato proprio da Fedpol.

Secondo quanto comunicato da quest'ultima, per la copertura dei costi vale il principio secondo cui i privati devono sostenere autonomamente le spese delle misure di protezione nell'ambito di eventi a cui invitano persone da proteggere.

Tuttavia, se un evento riveste un'importanza eccezionale e ha ripercussioni di ampia portata sugli interessi internazionali ed economici della Svizzera, i Cantoni interessati possono richiedere un rimborso alla Confederazione.