  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera La Confederazione rafforza le misure contro la resistenza agli antibiotici

SDA

3.11.2025 - 14:16

La direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Anne Lévy, ha visitato oggi l'Ospedale universitario di Basilea (USB), considerato un pioniere nella lotta contro la resistenza agli antibiotici
La direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Anne Lévy, ha visitato oggi l'Ospedale universitario di Basilea (USB), considerato un pioniere nella lotta contro la resistenza agli antibiotici
Keystone

La Confederazione intende rafforzare le misure contro la resistenza agli antibiotici e sostenere i nosocomi nella creazione di programmi adeguati.

Keystone-SDA

03.11.2025, 14:16

03.11.2025, 14:26

La direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Anne Lévy, ha visitato oggi l'Ospedale universitario di Basilea (USB), considerato un pioniere in questo campo.

«La situazione è drammatica e va presa sul serio», ha dichiarato Lévy all'agenzia Keystone-ATS. «I germi multiresistenti e il fatto che non tutti gli antibiotici siano efficaci contro ogni infezione rappresentano una delle più grandi sfide per la salute pubblica».

Per questo motivo l'UFSP punta sui programmi di «antimicrobial stewardship», come quello già attuato dall'USB, che comprendono, tra l'altro, il monitoraggio dell'uso degli antibiotici e delle resistenze. Finora solo la metà degli ospedali svizzeri ha avviato un programma completo contro questa minaccia.

Nell'ambito di un piano d'azione e della revisione in corso della legge sulle epidemie, la Confederazione intende creare le basi per la prevenzione e la lotta contro le resistenze. Secondo Lévy, saranno coinvolti anche la medicina veterinaria e l'agricoltura.

In farmacia invece che nel cestino

L'obiettivo è quello di evitare un uso eccessivo di antibiotici, somministrandoli sempre al momento giusto e nella giusta quantità, al fine di prevenire lo sviluppo di ulteriori resistenze. È importante anche informare la popolazione affinché non getti gli antibiotici avanzati nei rifiuti, ma li riporti in farmacia.

«Negli ultimi anni abbiamo riscontrato un aumento di germi multiresistenti», ha affermato Nina Khanna, primario di infettivologia presso l'USB. Pertanto, è importante registrare i dati in ospedale per trovare l'antibiotico adatto ai pazienti con questo tipo di germi. L'ospedale può combinare determinati antibiotici e, in rari casi, ricorrere anche a farmaci non ancora approvati.

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Trovato su una spiaggia un messaggio in bottiglia di un soldato del 1916
«Certe parole feriscono»: Maria De Filippi stoppa lo show per chiedere scusa a Gard
«Mr & Mrs Leclerc»: l'annuncio del pilota Ferrari fa impazzire Instagram
Steffen parla dell'infortunio shock: «In terapia intensiva non sapevo cosa sarebbe successo»

Altre notizie

L'inverno nasconde i detriti. Ecco il villaggio di Blatten come non lo avete mai visto, cinque mesi dopo la frana

L'inverno nasconde i detritiEcco il villaggio di Blatten come non lo avete mai visto, cinque mesi dopo la frana

Svizzera. FFS: «Bilancio positivo la polizia dei trasporti con le bodycam»

SvizzeraFFS: «Bilancio positivo la polizia dei trasporti con le bodycam»

Svizzera. Inaugurata la prima cassetta per la consegna di animali domestici indesiderati

SvizzeraInaugurata la prima cassetta per la consegna di animali domestici indesiderati