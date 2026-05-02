  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Oltre ai Patriot degli USA La Confederazione valuta sistemi di difesa aerea alternativi

SDA

2.5.2026 - 14:34

I missili Patriot statunitensi arriveranno con diversi anni di ritardo.
I missili Patriot statunitensi arriveranno con diversi anni di ritardo.
Keystone

La Confederazione sta portando avanti l'acquisizione di un ulteriore sistema di difesa aerea a lungo raggio, concepito come complemento ai missili statunitensi Patriot. A tal fine, sta raccogliendo informazioni presso quattro Stati.

Keystone-SDA

02.05.2026, 14:34

02.05.2026, 14:45

Oltre ai quattro paesi – Germania, Francia, Israele e Corea del Sud – sono stati interpellati anche cinque produttori, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS Kaj-Gunnar Sievert, portavoce dell'Ufficio federale dell'armamento (Armasuisse), confermando una notizia pubblicata dalle testate di CH Media.

Armasuisse ha inviato «richieste di informazioni» alle autorità di Germania, Francia, Israele e Corea del Sud, ha spiegato Sievert: «In primo piano vi sono i tempi di consegna, i costi, le prestazioni e la quota di produzione in Europa, idealmente in Svizzera».

Secondo l'Ufficio federale, le informazioni dovrebbero essere disponibili entro fine maggio. Sievert ha tuttavia precisato che queste non costituiscono ancora un'offerta; pertanto, il Consiglio federale non prenderà ancora una decisione sul modello in questa fase. Armasuisse non ha rilasciato dichiarazioni in merito a quali siano specificamente i produttori e i sistemi coinvolti.

I Patriot dagli USA in ritardo

A marzo, il Consiglio federale aveva deciso di valutare se fosse opportuno procedere all'acquisto di un sistema supplementare di difesa aerea terra-aria, preferibilmente di produzione europea, oltre al sistema Patriot statunitense già ordinato.

Con questa decisione, stando alle parole del ministro della Difesa Martin Pfister, il governo reagiva all'inasprimento della minaccia in Europa rappresentata dalle armi a distanza, in particolare alla luce delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente.

Priorità al Golfo. Gli Stati Uniti vendono i Patriot al Qatar per 4 miliardi...mentre l'Europa attende ancora i suoi

Priorità al GolfoGli Stati Uniti vendono i Patriot al Qatar per 4 miliardi...mentre l'Europa attende ancora i suoi

La Svizzera ha già commissionato agli USA il sistema Patriot, ma l'esercito svizzero lo riceverà con quattro o cinque anni di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, come emerso a fine febbraio. In origine, la consegna del sistema era programmata per il 2027 e il 2028.

Il Consiglio federale intende attutire l'impatto di questo ritardo con l'acquisto di un secondo sistema. Allo stesso tempo, mira a ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Questo passo aumenta la flessibilità in caso di conflitto, aveva spiegato Pfister a marzo.

I più letti

La truffa degli SMS si diffonde in Svizzera: ecco come funziona e come difendersi
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Questo villaggio non si può visitare su Google Maps, ecco perché
Un fotografo cattura l'istantanea di un predatore estremamente raro, ecco quale
Ecco i sette errori che si commettono in autostrada

Altre notizie

Anche in Ticino!. La truffa degli SMS si diffonde in Svizzera: ecco come funziona e come difendersi

Anche in Ticino!La truffa degli SMS si diffonde in Svizzera: ecco come funziona e come difendersi

Ecco perché. Il rischio di una carenza di carburante in Svizzera è «molto elevato», secondo un'esperta

Ecco perchéIl rischio di una carenza di carburante in Svizzera è «molto elevato», secondo un'esperta

Ecco perché. Il CEO di Migros sull'iniziativa UDC: «L'immigrazione è necessaria per garantire l'offerta»

Ecco perchéIl CEO di Migros sull'iniziativa UDC: «L'immigrazione è necessaria per garantire l'offerta»