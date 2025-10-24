Solo quattro cantoni si sono detti contrari agli accordi con l'Ue. Keystone

La maggioranza dei cantoni sostiene gli accordi Bilaterali III negoziati con l'UE. «I risultati ottenuti dal Consiglio federale, così come le misure di attuazione a livello nazionale, sono conformi alle aspettative», afferma la Conferenza dei governi cantonali (CdC).

«Il pacchetto Svizzera-UE consente di stabilizzare durevolmente le relazioni bilaterali e di svilupparle ulteriormente, come i cantoni hanno costantemente auspicato», si legge in un comunicato pubblicato al termine dell'Assemblea plenaria straordinaria della CdC. Il parere favorevole è stato approvato con una maggioranza di 21 voti.

Quattro cantoni si sono detti contrari: Svitto, Nidvaldo, Sciaffusa e Ticino. Obvaldo si è astenuto, poiché il suo governo non si è ancora espresso.

Nella loro analisi del 24 marzo 2023 e nella presa di posizione del 2 febbraio 2024 sul progetto di mandato negoziale, i cantoni avevano formulato una serie di aspettative e principi. Essi constatano oggi che tali punti sono stati rispettati. Di conseguenza, «i cantoni sostengono il pacchetto di accordi», afferma la nota.

Non è un «sì» incondizionato

La presa di posizione non equivale però a un via libera incondizionato: gli accordi avranno infatti ripercussioni sui cantoni, che si aspettano pertanto dalla Confederazione un sostegno per l'attuazione delle relative misure e formulano una serie di proposte per ottimizzare la messa in opera degli accordi.

I cantoni hanno inoltre discusso la questione della natura del referendum: una maggioranza di quindici governi cantonali sostiene il referendum facoltativo (maggioranza semplice), mentre dieci – tra cui il Ticino – chiedono un referendum obbligatorio (che implica una doppia maggioranza di popolo e cantoni). Il canton Berna si è astenuto.