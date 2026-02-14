  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Difesa Alla Conferenza di Monaco Pfister deve spiegare perché la Svizzera spende somme modeste per le spese militari

SDA

14.2.2026 - 20:51

Martin Pfister si è trovato a dover difendere le scelte elvetiche in materia di difesa.
Martin Pfister si è trovato a dover difendere le scelte elvetiche in materia di difesa.
Keystone

Il consigliere federale Martin Pfister si è trovato a dover spiegare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco il perchè la Svizzera spenda somme modeste per la difesa in una situazione geopolitica incerta come quella attuale.

Keystone-SDA

14.02.2026, 20:51

14.02.2026, 21:20

Era la prima volta che il ministro della difesa elvetico partecipava a questo incontro internazionale di alto livello.

È stato criticato il fatto che la Svizzera non spenda nemmeno l'1% del suo prodotto interno lordo per la difesa, ha dichiarato questa sera Pfister ai microfoni dell'edizione principale del telegiornale dell'emittente svizzerotedesca SRF.

I paesi membri della NATO, al contrario, si sono impegnati a investire cinque volte tanto – ovvero il 5% – per le spese in questo ambito.

Pfister ha incontrato, tra gli altri, i suoi omologhi di Estonia, Lettonia e Lituania, nonché di Slovenia e Irlanda, ed ha avuto l'occasione di illustrare loro la politica svizzera di difesa e sicurezza, ha riferito a Keystone-ATS il portavoce del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Renato Kalbermatten.

Si è discusso anche di cooperazioni e di esercitazioni congiunte.

I più letti

L'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»
Zurbriggen e l'incidente mortale fra le due manche a Calgary: «Quel bronzo vale quanto l'oro»
I campioni olimpici francesi di danza su ghiaccio investiti dalle polemiche, ecco perché
Sale il bilancio dei feriti nell'esplosione al carnevale di Bagnes
Censurato l'Uomo vitruviano di da Vinci nella sigla olimpica, si scatena la polemica sulla Rai

Altre notizie

Vallese. Sale il bilancio dei feriti nell'esplosione al carnevale di Bagnes

ValleseSale il bilancio dei feriti nell'esplosione al carnevale di Bagnes

Montagna. Valanga travolge due svizzeri fuoripista in Valle d'Aosta

MontagnaValanga travolge due svizzeri fuoripista in Valle d'Aosta

Diplomazia. Ginevra ospiterà i negoziati tra USA e Iran

DiplomaziaGinevra ospiterà i negoziati tra USA e Iran