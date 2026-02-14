Martin Pfister si è trovato a dover difendere le scelte elvetiche in materia di difesa. Keystone

Il consigliere federale Martin Pfister si è trovato a dover spiegare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco il perchè la Svizzera spenda somme modeste per la difesa in una situazione geopolitica incerta come quella attuale.

Keystone-SDA SDA

Era la prima volta che il ministro della difesa elvetico partecipava a questo incontro internazionale di alto livello.

È stato criticato il fatto che la Svizzera non spenda nemmeno l'1% del suo prodotto interno lordo per la difesa, ha dichiarato questa sera Pfister ai microfoni dell'edizione principale del telegiornale dell'emittente svizzerotedesca SRF.

I paesi membri della NATO, al contrario, si sono impegnati a investire cinque volte tanto – ovvero il 5% – per le spese in questo ambito.

Pfister ha incontrato, tra gli altri, i suoi omologhi di Estonia, Lettonia e Lituania, nonché di Slovenia e Irlanda, ed ha avuto l'occasione di illustrare loro la politica svizzera di difesa e sicurezza, ha riferito a Keystone-ATS il portavoce del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Renato Kalbermatten.

Si è discusso anche di cooperazioni e di esercitazioni congiunte.