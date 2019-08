Nuovi passi avanti per un congedo paternità di due settimane

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/15/5c0bea83-8e5d-4834-9508-6a4c7df7c666.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/15/5c0bea83-8e5d-4834-9508-6a4c7df7c666.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/15/5c0bea83-8e5d-4834-9508-6a4c7df7c666.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/15/5c0bea83-8e5d-4834-9508-6a4c7df7c666.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/15/5c0bea83-8e5d-4834-9508-6a4c7df7c666.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/15/5c0bea83-8e5d-4834-9508-6a4c7df7c666.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Poco dopo il decollo dall'aeroporto di Lommis (Turgovia), il pilota di un aereo ultraleggero ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in un campo vicino. Il conducente e un altro passeggero fortunatamente ne sono usciti illesi. Il danno alla proprietà è stimato a sei cifre. Poiché sul terreno si sono riversati diversi litri di carburante, il campo ha dovuto essere dragato.
Immagine: Handout Kantonspolizei Thurgau

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

Una trivella da 40 tonnellate in un cantiere FSS a Oberwil bei Zug si è inclinata su un lato. Poiché rischiava di crollare su un edificio, la polizia ha fatto evacuare lo stabile.
Immagine: Handout Kantonspolizei Zug

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

Il getto d'acqua si illumina di rosso in occasione del 70° anniversario della Convenzione di Ginevra. E il fenomeno affascina enormemente anche i volatili locali…
Immagine: dpa

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

Il treno Giruno viene battezzato con lo spumante da Christian Vitta (a sinistra), presidente del Consiglio di Stato, alla stazione di Bellinzona. Il nuovo treno Giruno, la cui messa in servizio è prevista entro la fine del 2019 in Svizzera e Italia, dovrebbe inizialmente collegare Zurigo/Basilea e Milano.
Immagine: Keystone

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

Il missionario laico e frate francescano Biagio Conte, che viveva a Baden e ha attraversato il Ticino nel suo cammino verso Berna e il Parlamento europeo, si inerpica sul Passo del San Gottardo percorrendo la Tremola durante una tempesta. Immagine: Keystone

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

Dopo una violenta tempesta, alberi abbattuti e barche distrutte ricoprono le rive del lago Lemano, vicino Préverenges. Immagine: Keystone

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

1500 pecore in fila indiana si spostano da una prateria all'altra attraversando il passo del Falknis (2562 m) in occasione dello «Schafübergang». Immagine: Keystone

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

Temi seri e un'atmosfera altrettanto seria: l'attivista ecologista svedese Greta Thunberg incontra altri giovani attivisti al summit «Fridays for Future» all'Università di Losanna. Immagine: dpa

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

Cabdulle Ranle, un impiegato del servizio smaltimento e riciclo rifiuti della città di Zurigo (ERZ), ha il suo bel daffare nel ripulire la promenade che costeggia il lago di Zurigo. Secondo quanto dichiarato dallo stesso ente, l'ERZ raccoglie fino a 4,5 tonnellate di rifiuti durante le giornate di sole attorno al bacino del lago. Secondo quanto dichiarato dallo stesso ente, l’ERZ raccoglie fino a 4,5 tonnellate di rifiuti durante le giornate di sole attorno al bacino del lago. La potenza totale raggiunta tramite i trasformatori equivale circa a quella di 150'000 stufe.
Immagine: Keystone/SDA

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

Un nido di larve di scoliti sotto la corteccia di un albero nel Seetal, Canton Lucerna. Quest'anno la prolungata siccità e le temperature elevate hanno causato un'invasione di scoliti. Questo insetto nocivo si stabilisce tra la corteccia e il legno degli alberi e vi depone le uova. In seguito, le larve che ne fuoriescono divorano l'albero ospite.
Immagine: Keystone

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

Il comune di Basilea agisce di conseguenza: la foresta di Hardt a Muttenz è ormai stata completamente chiusa al pubblico causa dei numerosi alberi pericolanti. Già dal mese di maggio la popolazione aveva il divieto di entrate nella zona nord-ovest.
Immagine: Keystone

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

A Büron (Canton Lucerna), un incendio ha distrutto circa sette ettari di un campo di cereali. L'incendio sarebbe originato da una pressa per balle in cui della paglia residua avrebbe preso fuoco. I danni materiali non sono quantificabili. L'incendio sarebbe originato da una pressa per balle in cui della paglia residua avrebbe preso fuoco. I danni materiali non sono quantificabili. Lo scioglimento del ghiacciaio deve essere rallentato: secondo una simulazione effettuata dai ricercatori di Zurigo e Losanna, infatti, potrebbe scomparire entro il 2100.
Immagine: Keystone

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

Alcune balle di fieno sono andate a fuoco a Veltheim, nel Canton Argovia. Le fiamme hanno poi raggiunto la rimessa e gli alberi vicini causando danni stimati in più di 100'000 franchi.
Immagine: Handout Kapo AG

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

Quanto meno da questo punto di vista sembrerebbe che i biglietti per la cerimonia di apertura della Fête des Vignerons siano stati tutti venduti. Lo stadio, costruito a Vevey appositamente per ospitare l'evento, ha una capacità di 20'000 posti.
Immagine: Keystone

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

La Fête des Vignerons ha inizio a Vevey. Prima del lancio dei festeggiamenti, attori e attrici hanno riprovato con passione la loro performance nell'arena da 20.000 posti.
Immagine: Keystone

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

A Silenen, nel cantone di Uri, un camion ha effettuato un'uscita di strada sulla Bristenstrasse ed è precipitato sulle carreggiate in basso, secondo quanto ha reso noto la polizia cantonale di Uri. Il veicolo si è schiantato circa 300 metri più in basso, nel Chärstelenbach. Il conducente 66enne, estratto dal veicolo, è rimasto gravemente ferito. Il veicolo si è schiantato circa 300 metri più in basso, nel Chärstelenbach. Il conducente 66enne, estratto dal veicolo, è rimasto gravemente ferito. In seguito è riuscito a liberare il mezzo e a parcheggiarlo a lato della strada. La collisione ha causato gravi danni al furgone. In seguito è riuscito a liberare il mezzo e a parcheggiarlo a lato della strada. La collisione ha causato gravi danni al furgone. Secondo la polizia cantonale dei Grigioni, i danni materiali sono considerevoli. Secondo la polizia cantonale dei Grigioni, i danni materiali sono considerevoli. Il 6 luglio, una tempesta estiva ha devastato diverse zone boschive e parchi di Lucerna e dintorni.
Immagine: Keystone

Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo

A Füllinsdorf, nel Canton Basilea Campagna, un automobilista di 20 anni ha tentato di sfuggire ad un controllo di polizia. Tuttavia, nel darsi alla fuga, ha persona padronanza del veicolo finendo contro un muro di cemento. Il test antidroga condotto sul ragazzo è risultato positivo. Tuttavia, nel darsi alla fuga, ha persona padronanza del veicolo finendo contro un muro di cemento. Il test antidroga condotto sul ragazzo è risultato positivo. Il giovane, inoltre, era senza patente di guida valida.<br/>Immagine: Kapo BL</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/8/a536242e-486f-4f82-bf0e-fd0ecccb8da1.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/8/a536242e-486f-4f82-bf0e-fd0ecccb8da1.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/8/a536242e-486f-4f82-bf0e-fd0ecccb8da1.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/8/a536242e-486f-4f82-bf0e-fd0ecccb8da1.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/8/a536242e-486f-4f82-bf0e-fd0ecccb8da1.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/8/a536242e-486f-4f82-bf0e-fd0ecccb8da1.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>In occasione del primo giorno della loro azione di protesta, organizzata dal gruppo Collective Climate Justice, alcuni attivisti per il clima bloccano l'ingresso della banca UBS in Aeschenplatz a Basilea con una montagna di carbone.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/8/e1400553-6eef-4e72-b97c-3e9f7063711d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/8/e1400553-6eef-4e72-b97c-3e9f7063711d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/8/e1400553-6eef-4e72-b97c-3e9f7063711d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/8/e1400553-6eef-4e72-b97c-3e9f7063711d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/8/e1400553-6eef-4e72-b97c-3e9f7063711d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/8/e1400553-6eef-4e72-b97c-3e9f7063711d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>A terra: Werner Suppiger (in basso) e Armon Orlik in azione nel corso della quarta manche della 113° Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri.<br/>Immagine: Keystone</p>" } ]