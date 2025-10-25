La copresidente del PS Mattea Meyer al Congresso del Partito socialista a Sursee (LU) Keystone

La copresidenza del PS ha denunciato la concentrazione del denaro e del potere nelle mani di una minoranza. Essa conduce alla violenza e minaccia la libertà, hanno dichiarato Cédric Wermuth e Mattea Meyer oggi in occasione del congresso del PS a Sursee (LU).

Keystone-SDA SDA

Wermuth ha affermato che la politica in Svizzera è orientata in maniera unilaterale verso gli interessi dei ricchi e delle grandi imprese. Ciò – secondo lui – è pericoloso perché una gran parte della ricchezza è concentrata nelle mani di una minoranza: «Sotto i nostri occhi si sta formando niente meno che una nuova oligarchia», ha detto.

Per il copresidente, i «super ricchi» rappresentano un pericolo. La minaccia per la libertà, la democrazia, la prosperità e il clima non viene dai gommoni che attraversano il Mediterraneo o dalle auto che passano il confine con infermiere a bordo, ma dai jet privati e dai SUV che acquistano influenza politica, ha sostenuto.

I partiti borghesi fanno «orge» di riduzioni fiscali per questi ricchi e per le grandi aziende, ma nulla per la popolazione nel suo complesso. Sembra che non ci sia nulla di peggio che dover parlare di aumenti delle imposte, ha aggiunto.

In precedenza, Mattea Meyer aveva denunciato la crescente violenza in politica: dall'elezione di Donald Trump, che secondo lei vuole distruggere la democrazia e instaurare uno Stato autoritario, una «violenza di stampo maschile in tutte le sue forme» permea la società. Anche l'UDC – secondo la copresidente del PS – attacca con una «retorica brutale» tutti coloro che non possono difendersi.

Meyer ha poi anche criticato «l'inazione» della «maggioranza del Consiglio federale» di fronte alle operazioni militari condotte da Israele. Allo stesso tempo, ha però condannato anche i disordini durante la manifestazione su Gaza di due settimane fa a Berna. «Non è mai legittimo solidarizzare con le persone sbagliate», ha sottolineato.