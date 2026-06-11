Petizione depositata Quasi 3'000 firme per l’accesso alle rive tutto l’anno a Minusio e Tenero-Contra

La petizione «Rive libere tutto l’anno» è stata depositata a Bellinzona.

Una petizione con 2'756 sottoscrizioni è stata depositata giovedì a Bellinzona per chiedere che le rive del lago a Minusio e Tenero-Contra siano accessibili liberamente durante tutto l’anno. Lo riporta la RSI