Vera Weber, presidente della Fondazione Franz Weber Keystone

La legge sulle energie rinnovabili sarà probabilmente sottoposta a votazione popolare. Oggi la Fondazione Franz Weber (FFW) ha consegnato alla Cancelleria federale le 63'184 firme raccolte contro il testo.

Il referendum è stato inizialmente lanciato da una piccola alleanza, a cui si sono poi uniti la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio e la FFW.

I promotori del referendum hanno criticato il fatto che la legge per un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili sia stata approvata in fretta e furia, spingendosi troppo in là. «Non ha assolutamente senso disboscare le foreste per le turbine eoliche, deturpare i paesaggi alpini con i pannelli solari e allagare i biotopi per l'energia idroelettrica in nome del clima», ha dichiarato la presidente della FFW Vera Weber.

Il Parlamento ha chiaramente approvato il disegno di legge nella sessione autunnale. La votazione è prevista entro la fine dell'anno.

roch, ats