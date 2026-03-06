  1. Clienti privati
Parlamento La Consigliera nazionale socialista sangallese Claudia Friedl si dimette

SDA

6.3.2026 - 09:54

Claudia Friedl siede in Consiglio nazionale dal 2013. (Foto archivio)
Claudia Friedl siede in Consiglio nazionale dal 2013. (Foto archivio)
Keystone

La consigliera nazionale Claudia Friedl (PS/SG) ha annunciato le proprie dimissioni. In un'intervista pubblicata oggi dal St. Galler Tagblatt, la 66enne ha rivelato di lasciare l'incarico con effetto il prossimo 26 aprile. A succederle sarà Arbër Bullakaj di Wil.

Keystone-SDA

06.03.2026, 09:54

06.03.2026, 10:37

«A un certo punto si capisce che è tempo di smettere. Così è nella professione e così è anche in politica», ha dichiarato la socialista al quotidiano.

Il PS della città di San Gallo ha preso atto delle dimissioni della consigliera nazionale «con grande stima e riconoscenza», ha scritto il partito in un comunicato diffuso quest'oggi.

Con la sua partenza, la Camera del popolo «perde una rappresentante socialdemocratica di rilievo», ha proseguito.

Esperta in scienze ambientali con studi al Politecnico federale di Zurigo, Friedl siede nel Nazionale dal 2013, dove è attualmente membro della Commissione della politica estera.

In precedenza, aveva fatto politica nel parlamento cittadino sangallese e nel Gran Consiglio cantonale. Dal 2004 al 2012 è stata inoltre presidente del Partito socialista del suo Cantone.

