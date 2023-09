Il PS ha fissato il calendario per i candidati alla successione di Alain Berset. Keystone

I candidati socialisti interessati alla successione di Alain Berset in Consiglio federale hanno tempo fino al 29 ottobre per annunciarsi. Il gruppo parlamentare PS non ha stabilito criteri particolari per l'elezione del 13 dicembre.

Una commissione di selezione valuterà le candidature fino al 4 novembre. Il ticket definitivo per l'elezione verrà annunciato il 25 novembre, si legge in un comunicato odierno del PS.

I candidati si dovranno presentare a partito e popolazione in occasione di quattro audizioni pubbliche, che avranno luogo a Ginevra il 6 novembre, Bienne (BE) l'8 novembre, Olten (SO) il 9 novembre e Sciaffusa il 14 novembre.

bl, ats