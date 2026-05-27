Iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni": ecco a cosa punta e le sue criticità 22.05.2026

Il consigliere federale Beat Jans è finito nel mirino dell'UDC, che lo accusa di aver violato un promemoria governativo nell'ambito dell'avvicinamento alla votazione sull'iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni!». Ecco la ricostruzione di un caso politicamente delicato.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Durante la presentazione della posizione del Consiglio federale sull’iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni!», Beat Jans ha partecipato a una conferenza stampa con rappresentanti di Cantoni, economia, datori di lavoro e sindacati.

Un promemoria interno dell’Amministrazione federale mette in guardia contro il rischio di propaganda delle autorità prima delle votazioni, raccomandando tra l’altro di evitare ospiti esterni alle conferenze stampa.

L’UDC accusa Jans di aver violato le regole.

La Cancelleria federale afferma che il documento non è vincolante.

Resta poco chiaro se Jans sia stato richiamato internamente, mentre il caso continua ad alimentare lo scontro politico alla vigilia della votazione. Mostra di più

È lungo appena tre pagine, ma il suo contenuto è politicamente esplosivo.

In un promemoria interno, l’Amministrazione federale stabilisce come il Consiglio federale può informare la popolazione prima di una votazione e dove invece l’informazione istituzionale rischia di trasformarsi in propaganda.

Proprio questo documento diventa ora un problema per il Governo nel caso Beat Jans.

Il promemoria mette in guardia, ad esempio, contro un’informazione di parte, oppure contro la presenza di ospiti esterni alle conferenze stampa.

Eppure, nel presentare la posizione del Consiglio federale sull’iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni!», Jans si è mostrato insieme a rappresentanti dei Cantoni, dell’economia, dei datori di lavoro e dei sindacati.

La Cancelleria federale afferma ora che quel documento non costituisce una direttiva vincolante.

I consiglieri federali devono informare con prudenza

La questione va oltre il semplice tecnicismo giuridico. Quando i consiglieri federali si esprimono prima di una votazione, non parlano come privati cittadini né come esponenti di partito. Rappresentano l’intero Consiglio federale.

Quando i Consiglieri federali si presentano e parlano di votazioni, devono fornire informazioni concrete, complete, trasparenti e proporzionate, stando al promemoria. (immagine simbolica) Immagine: Keystone

Per questo tipo di comunicazione esistono paletti precisi. Il Consiglio federale deve informare gli aventi diritto di voto in modo oggettivo, completo, trasparente e proporzionato.

È quanto prevede la legge federale sui diritti politici.

Per precisare questi principi, all’interno dell’Amministrazione federale esiste il promemoria di tre pagine intitolato «Principi fondamentali dell’informazione prima delle votazioni», di cui blue News è in possesso (disponibile qui, in lingua tedesca).

Il documento è destinato ai collaboratori della Confederazione e dovrebbe aiutarli a organizzare la comunicazione pre-voto nel rispetto del diritto.

«Meglio evitare ospiti esterni all'Amministrazione federale»

Il testo è formulato in modo sorprendentemente diretto. Non sono ammesse, vi si legge, la «propaganda delle autorità», un’informazione unilaterale, l’omissione di elementi importanti o la conduzione di una campagna.

I consiglieri federali dovrebbero inoltre tenere conto delle posizioni contrarie e non limitarsi a citare solo i vantaggi o solo gli svantaggi di un oggetto in votazione.

Particolarmente delicato è il passaggio dedicato alle conferenze stampa. In quel punto si legge: «Meglio evitare ospiti esterni all’Amministrazione federale».

Ed è esattamente ciò che Beat Jans ha fatto a metà marzo.

Jans e gli ospiti

Alla conferenza stampa del Consiglio federale sull’iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni!», Jans non era solo. Accanto a lui c’erano rappresentanti dei Cantoni, dell’economia, dei datori di lavoro e dei sindacati.

Politicamente, l’apparizione ha dato l’impressione di un’ampia alleanza contro l’iniziativa dell’UDC.

Il partito vi vede una violazione delle regole. Il capogruppo Thomas Aeschi ha presentato un intervento parlamentare chiedendo quali sanzioni il Consiglio federale intendesse adottare contro Jans.

Anche la Commissione della gestione del Consiglio nazionale vuole occuparsi del caso.

Il Consiglio federale respinge le accuse. Nella sua risposta all’intervento di Aeschi, il Governo scrive che invitare ospiti a una conferenza stampa per fornire «informazioni oggettive» non equivale a sostenere un’attività di campagna. Il Consiglio federale, precisa, non conduce campagne di votazione.

Qui emerge però una contraddizione. Il promemoria raccomanda sì di evitare, per quanto possibile, ospiti esterni. Ma non li vieta espressamente.

Il Consiglio federale chiamato a spiegarsi

È proprio su questo punto che il Governo fatica a dare spiegazioni. Il Consiglio federale non dice chi abbia deciso, nel caso concreto, di invitare ospiti esterni alla conferenza stampa.

E la Cancelleria federale non risponde nemmeno alla domanda se esistano una nota, una valutazione giuridica o una decisione interna in merito.

Rimanda invece al fatto che i «Principi fondamentali» non siano né una prescrizione legale né una direttiva del Consiglio federale. Si tratterebbe semplicemente di un promemoria, o di uno strumento di lavoro, della Conferenza dei servizi d’informazione dei dipartimenti.

In altre parole: da un lato, il documento offre una linea guida su come la Confederazione intenda proteggere la libera formazione dell’opinione prima delle votazioni. Dall’altro, la Cancelleria federale lo dichiara non vincolante.

Il «Blick» aveva parlato del caso a inizio maggio. Immagine: blue News

In questo quadro si inserisce anche quanto riferito da «Blick». Secondo il giornale, il presidente della Confederazione Guy Parmelin avrebbe invitato internamente Jans a una comunicazione più oggettiva e proporzionata. Jans smentisce con decisione.

«No, non c’è mai stato alcun richiamo da parte di nessun consigliere federale», ha dichiarato all’inizio di maggio il ministro socialista della Giustizia a «Tele Züri».

Questa settimana, sulle colonne del «Tages Anzeiger», ha ribadito di essere stupito dal fatto che affermazioni false di questo tipo continuino a circolare così a lungo.

«Non commentiamo le voci dei media» Ursula Eggenberger Portavoce della Cancelleria federale

Verificarlo è impossibile. Le sedute del Consiglio federale sono segrete e proposte, discussioni e deliberazioni non possono essere rese pubbliche. La Cancelleria federale si richiama a questa riservatezza e si limita a scrivere: «Non commentiamo voci di stampa».

«I trucchi sporchi fanno parte del gioco»

A blue News, persone vicine al Consiglio federale affermano però che la comunicazione del Governo è stata effettivamente discussa. Nessuno, però, vuole parlare di un «richiamo» formale.

Una persona a conoscenza delle procedure spiega: «La comunicazione è stata discussa, ma non si è trattato di un richiamo».

Un’altra fonte vicina al Consiglio federale usa toni più duri: «I trucchi sporchi delle pubbliche relazioni fanno parte del gioco prima delle votazioni».

È dunque possibile che quel «richiamo» non ci sia mai stato e che la vicenda sia servita soprattutto a indebolire Jans nella campagna. Ma è anche possibile che la comunicazione abbia realmente sollevato discussioni, perché dopo precedenti controversie il Consiglio federale è diventato più attento e prudente.

Era già successo in passato

Uno sguardo agli archivi mostra in ogni caso che il consigliere federale socialista basilese non rappresenta un’eccezione.

Anche in passato membri del Governo si sono presentati a conferenze stampa di votazione con ospiti esterni: Doris Leuthard, nel 2016, con rappresentanti dell’economia e del settore energetico; Karin Keller-Sutter, nel 2020, con esponenti dell’Unione svizzera delle arti e mestieri, dell’Unione svizzera degli imprenditori e dei sindacati.

Se la presenza di ospiti esterni fosse vietata, anche consiglieri federali precedenti avrebbero quindi violato questa linea.

Jans può anche negare di aver ricevuto un richiamo, ma il silenzio di Parmelin fornisce nuova munizione all’UDC.

I suoi rappresentanti definiscono ormai apertamente Jans un «consigliere federale propagandista».

La «Weltwoche», settimanale conservatore di destra diretto dall’ex consigliere nazionale UDC Roger Köppel, ha già titolato: «Il consigliere federale della propaganda fuori controllo».