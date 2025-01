Dopo anni nel PLR, Matthias Jauslin si accasa con i Verdi liberali. Keystone

Cambio di casacca per il consigliere nazionale PLR di Argovia, Matthias Samuel Jauslin (AG), che ha deciso di accasarsi con i Verdi liberali (PVL) al termine di una lunga riflessione.

Keystone-SDA, cp, ats SDA

Il deputato argoviese si rammarica. in un comunicato odierno ai media, che temi quali l'ambiente, il clima, la pianificazione del territorio o le energie rinnovabili non siano più di moda.

Per affrontare queste sfide non bisogna, a suo avviso, attenersi alla tradizionale dicotomia destra/sinistra, ma affrontarle a poco a poco. Per il 62enne, al PLR manca questa volontà ciò che lo ha spinto a cambiare gruppo parlamentare.

Per il presidente del partito Thierry Burkart, la decisione di Jauslin non è sorprendente, ha dichiarato a Keystone-ATS. Jauslin ha sovente votato in modo diverso rispetto alla maggioranza del gruppo PLR.

Tuttavia, nonostante questa defezione il peso dei liberali radicali non cambierà granché in Consiglio nazionale. Tuttavia, Burkart ha criticato la tempistica. Avrebbe preferito che Jauslin avesse fatto questo passo prima delle elezioni federali del 2023.

«Matthias Jauslin è perfetto per noi»

In un comunicato stampa, il PVL ha dato il benvenuto al nuovo arrivato. Grazie al suo impegno, Jauslin dimostra in modo credibile che è possibile fare progressi sulle questioni ambientali utilizzando approcci liberali.

«Come imprenditore progressista e politico di lunga data nei settori dell'energia e dei trasporti, Matthias Jauslin è perfetto per noi», ha sostenuto il presidente del partito Jürg Grossen (BE).

Matthias Jauslin è entrato a far parte del PLR a metà degli anni Novanta. È stato eletto in Consiglio nazionale nel 2015. Membro della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia dal 2019, ne è stato poi allontanato dal suo gruppo nel 2023 dopo aver ripetutamente votato contro il suo partito su questioni ambientali e climatiche.

Il gruppo PVL in Parlamento comprende ora undici membri fra Consiglio nazionale e degli Stati (uno, Tiana Moser), mentre il PLR allinea ora 27 membri in Consiglio nazionale, due in meno rispetto al Centro.

Anche se si tratta di un fenomeno raro, Jauslin non è il primo consigliere nazionale a cambiare partito nel corso di una legislatura. Luzi Stamm è passato dal PLR all'UDC nel 2001. Nel 2011 Thomas Müller ha lasciato l'ex PPD (ora il Centro) per l'UDC. Nella primavera del 2019, lo zurighese Daniel Frei ha lasciato invece il PS per il PVL.