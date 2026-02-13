Un ribaltamento, ingenti danni materiali e un comportamento insolito: un contadino del Canton Svitto, dopo aver causato un incidente da solo e ubriaco durante la notte, ha abbandonato il luogo del sinistro, è tornato a casa a piedi e ha organizzato i soccorsi per il recupero della sua auto. Un comportamento che gli costerà caro.

Ecco cos'è successo Contadino si ribalta e schianta l'auto contro un muro da ubriaco, ma non chiama i soccorsi e va a lavorare

Hai fretta? blue News riassume per te Nel Canton Svitto un contadino ubriaco ha avuto un incidente con la sua auto ed è finito contro il muro di una casa dopo essersi ribaltato.

Invece di avvisare la polizia, è tornato a casa, ha lavorato nella stalla e ha organizzato il recupero della sua auto. È stato solo un conoscente a segnalare l'incidente.

L'uomo è stato condannato per guida in stato di ebbrezza e altri reati. Dovrà pagare multe e spese per oltre 8'000 franchi. Riepilogo creato con

Un incidente che sembra uscito da un film d’azione. Nel 2025 un contadino del Canton Svitto stava tornando a casa in auto sotto l'effetto di alcol. È uscito di strada e si è schiantato contro il muro di un'abitazione. Ma invece di avvisare la polizia, l’uomo si è incamminato verso la sua stalla.

Ma partiamo dall’inizio: l’incidente è avvenuto il 7 dicembre 2025 verso le 03:35 a Ibach (SZ). Secondo la sentenza l’uomo stava guidando la sua auto lungo la Asetstrasse in direzione di Morschach (SZ).

A causa del «suo stato di inidoneità alla guida» (vale a dire che era ubriaco), all’altezza dell’immobile Oberschönenbuch 60 ha perso il controllo del veicolo.

La macchina è uscita di strada sulla destra, urtando prima contro un palo metallico e poi contro un guardrail, che ha divelto, si è ribaltata una volta, è precipitato lungo un pendio e si è fermata contro il muro dell’immobile.

Nell'incidente sono stati danneggiati il palo metallico e il guardrail. Il primo si è spezzato, mentre il secondo si è deformato. Anche l'automobile ha riportato danni.

Il contadino non segnala l'incidente e torna a lavorare

Come si legge sulla sentenza, dopo il sinistro l’uomo è sceso dall’auto con le proprie gambe. Si è recato prima a casa, si è cambiato d’abito e poi si è diretto alla sua stalla. In un secondo momento ha contattato un collega e gli ha chiesto aiuto per recuperare la macchina.

Sebbene si fosse accorto dell'incidente e dei danni materiali, non ha informato né la polizia né il proprietario dell'immobile danneggiato. È stato invece il suo conoscente a segnalare l'evento alle forze dell'ordine alle 06:45.

A quel punto l'uomo si era già recato in ospedale con l'aiuto di alcuni conoscenti. Alle 07:59 la Procura ha disposto un prelievo di sangue e un esame delle urine, che sono stati effettuati alle 08:11 presso l'ospedale di Svitto.

Oltre 8'000 franchi di spese a suo carico

Il Ministero pubblico è giunto alla conclusione che, con il suo comportamento, l’uomo abbia cercato di impedire l’accertamento della sua incapacità di guidare.

Considerate le circostanze dell’incidente, i danni materiali, la posizione finale del veicolo e l’ora, avrebbe dovuto prevedere che la polizia avrebbe disposto le misure del caso.

Il contadino è stato quindi riconosciuto colpevole di inidoneità alla guida, di tentata ostruzione delle procedure volte a determinare l'idoneità alla guida e di violazione intenzionale del dovere in caso di incidente.

Il tribunale ha inflitto una pena pecuniaria sospesa pari a 140 aliquote giornaliere da 150 franchi ciascuna. L'esecuzione è stata sospesa con un periodo di prova di due anni.

È stata inoltre inflitta una multa di 6'050 franchi. A questo si aggiungono le spese processuali pari a 2'936,95 franchi.

La condanna è definitiva.