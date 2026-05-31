Rima Hassan è una figura nota non solo in Francia. Keystone

La controversa eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan è attesa a breve al Palazzo federale, su invito del consigliere agli stati socialista Carlo Sommaruga.

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La notizia, anticipata dal SonntagsBlick, è stata confermata all'agenzia Keystone-Ats dallo stesso presidente della Commissione della politica estera del Consiglio degli stati.

La deputata del movimento di sinistra La France Insoumise, nota per le sue posizioni critiche verso Israele e per le numerose polemiche che ne sono seguite, arriverà a Berna nel corso della seconda settimana della sessione estiva, che prende il via lunedì.

L'invito è stato rivolto dal gruppo parlamentare Svizzera-Palestina, presieduto proprio da Sommaruga.

Ad accompagnare Hassan ci sarà l'ex sindaco di Ginevra Rémy Pagani, che nel 2025 aveva partecipato all'azione della flottiglia partita per Gaza.

Saranno presenti anche altri cittadini svizzeri tornati una settimana fa dall'ultima spedizione in barca verso il territorio palestinese. Pure Hassan era stata arrestata in mare nel 2025, trasferita in Israele e infine espulsa.

Le motivazioni di Sommaruga

L'eurodeputata è oggetto di diverse denunce penali in Francia: i suoi detrattori l'accusano di antisemitismo.

Ma Sommaruga difende l'invito: «Rima Hassan finora non è stata condannata in Francia», spiega. Subisce pressioni, come tanti altri che sostengono a voce alta la causa palestinese, da parte della rete di sostegno di Israele, aggiunge.

Il consigliere agli stati ha inoltre precisato di aver informato i servizi di sicurezza del parlamento, come si fa per ogni personalità esposta.

La visita promette di accendere il dibattito politico, visto che Hassan è un'icona del movimento palestinese. La giurista 34enne definisce infatti il terrorismo di Hamas legittimo secondo il diritto internazionale. In luglio dovrà rispondere in tribunale in Francia di presunta apologia del terrorismo.