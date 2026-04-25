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Il «sì» dei delegati del partito Il co-presidente del PS Cédric Wermuth può ricandidarsi al Nazionale

SDA

25.4.2026 - 14:15

Cedric Wermuth, 40 anni, siede al Nazionale dal 2011, ovvero da quattro legislature. (Immagine d'archivio dello scorso 10 marzo)
Cedric Wermuth, 40 anni, siede al Nazionale dal 2011, ovvero da quattro legislature. (Immagine d'archivio dello scorso 10 marzo)
Keystone

Il consigliere nazionale del PS nonché vicepresidente del partito nazionale Cédric Wermuth (AG) potrà candidarsi per la quinta volta per un seggio alla Camera del popolo nell'autunno del 2027.

Keystone-SDA

25.04.2026, 14:15

25.04.2026, 14:17

Lo hanno deciso oggi a Zofingen, a larga maggioranza, i delegati del PS argoviese.

L'assemblea del partito ha dunque abolito il limite ai mandati. Lo statuto del PS argoviese prevede infatti che, per i mandati federali e cantonali, dopo dodici anni in carica sia necessaria una decisione con la maggioranza dei due terzi dei delegati. Wermuth, 40 anni, siede al Nazionale dal 2011, ovvero da quattro legislature.

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