Il «sì» dei delegati del partitoIl co-presidente del PS Cédric Wermuth può ricandidarsi al Nazionale
SDA
25.4.2026 - 14:15
Il consigliere nazionale del PS nonché vicepresidente del partito nazionale Cédric Wermuth (AG) potrà candidarsi per la quinta volta per un seggio alla Camera del popolo nell'autunno del 2027.
Keystone-SDA
25.04.2026, 14:15
25.04.2026, 14:17
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Lo hanno deciso oggi a Zofingen, a larga maggioranza, i delegati del PS argoviese.
L'assemblea del partito ha dunque abolito il limite ai mandati. Lo statuto del PS argoviese prevede infatti che, per i mandati federali e cantonali, dopo dodici anni in carica sia necessaria una decisione con la maggioranza dei due terzi dei delegati. Wermuth, 40 anni, siede al Nazionale dal 2011, ovvero da quattro legislature.