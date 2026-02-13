Gli elettori di Davos andranno alle urne il 27 settembre per eleggere un nuovo membro del Municipio. I contendenti sono tre: Rebekka Gadmer dell'UDC, Andrea Ambühl-Schreiber del PLR e Christian Thomann dell'EVS. (immagine d'archivio)

L'elezione si è resa necessaria dopo che l'attuale vicesindaca Valérie Favre Accola è stata eletta lo scorso 14 giugno nell'esecutivo cantonale. L'esponente democentrista assumerà la nuova carica il primo gennaio 2027.

L'UDC aveva già annunciato a inizio luglio di voler difendere il seggio all'interno del Municipio, schierando la candidata Rebekka Gadmer. La candidata di Davos Glaris è attiva nel consiglio scolastico da otto anni e gestisce assieme al marito un'azienda agricola.

Il termine per la presentazione delle liste è scaduto di recente e anche il PLR e il Partito Evangelico Svizzero (EVS) hanno presentato i loro candidati.

PLR e EVS alla conquista del seggio UDC

I liberali schierano Andrea Ambühl-Schreiber. Dal 2021 fa parte del Parlamento di Davos ed è attualmente presidente della Commissione di gestione. Ambühl-Schreiber è di professione contadina ed è impegnata come responsabile amministrazione impianti di risalita e progetti presso la società Davos Klosters Bergbahnen.

L'EVS candida invece Christian Thomann. Il 58enne è stato attivo nel Parlamento della città per una dozzina d'anni, dal 2012 al 2024. Thomann lavora come tecnico presso L'Osservatorio fisico-meteorologico di Davos.

Attualmente, oltre a Favre Accola, fanno parte del Municipio di Davos il sindaco Philipp Wilhlem (PS), Jürg Zürcher (PLR), Walter von Ballmoos (VL) e Claudia Bieler (PS).