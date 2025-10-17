L'abbonamento metà-prezzo non viene più offerto come carta separata. Il "K-Tipp" riferisce che l'Alleanza SwissPass intende abolire l'abbonamento metà-prezzo. (immagine d'archivio) Immagine: Keystone

L'abbonamento metà-prezzo sta per essere abolito o no? Una presentazione inedita mostra i piani dell'industria del trasporto pubblico.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Il «K-Tipp» ha riferito che l'abbonamento metà-prezzo è sull'orlo dell'estinzione con il nuovo sistema tariffario «MyRide».

Swisspass non è d'accordo e ha assicurato che rimarrà in vigore.

Ma i documenti interni lo dimostrano: è previsto un sistema con solo tre prodotti e uno sconto variabile, invece del 50 percento fisso dell'attuale abbonamento metà-prezzo. Mostra di più

L'esplosione delle critiche era sicura quando mercoledì è apparso l'articolo di «K-Tipp» che spiegava che l'abbonamento metà-prezzo sta per essere cancellato. Il motivo sarebbe il nuovo sistema tariffario «My Ride», che sarà introdotto a partire dal 2027.

I media hanno ripreso rapidamente la notizia. Ma prima che il titolo si diffondesse su tutti i portali online e che venissero pubblicati commenti ancora più critici da parte dei lettori, l'Alliance Swisspass ha rilasciato una smentita.

Si tratta dell'associazione di settore in cui sono organizzate tutte le compagnie ferroviarie, di autobus e le reti tariffarie.

Swisspass non solo ha smentito su tutta la linea l'eliminazione dell'abbonamento, ma ha anche criticato aspramente la rivista dei consumatori «K-Tipp», definendo l'articolo incompleto: «Nonostante la piena conoscenza dei fatti rilevanti, i redattori hanno deliberatamente scelto un titolo falso e hanno presentato i fatti in modo fuorviante».

Swisspass ha fornito informazioni preliminari

Cosa è successo? E soprattutto: cosa significa tutto questo trambusto per l'abbonamento metà-prezzo? blue News ha indagato e ricostruito come è nato il titolo di «K-Tipp»: dopo le vacanze estive, Swisspass ha invitato alcuni giornalisti a una discussione di fondo.

Per contestualizzare il tutto: in occasione di una discussione di fondo, diversi giornalisti si incontrano spesso con esperti delle autorità o delle aziende per discutere di argomenti approfonditi.

A differenza delle conferenze stampa, questi incontri si svolgono solitamente a porte chiuse, in modo che gli esperti possano parlare più liberamente.

In questo incontro, Swisspass ha voluto presentare la sua «Strategia 2035». Questa comprende anche il progetto «MyRide»: un sistema tariffario completamente nuovo per il trasporto pubblico che mira a introdurre il principio «prima il viaggio, poi il pagamento».

Le compagnie ferroviarie e di autobus nutrono grandi speranze in questo senso: non solo vogliono convincere un maggior numero di persone a passare dall'auto al trasporto pubblico, ma vogliono anche aumentare «l'efficienza economica».

In particolare, sperano in «effetti positivi sul finanziamento del trasporto pubblico». Questo è quanto si legge nella presentazione mostrata durante una riunione e fornita ieri da Swisspass su richiesta.

4'000 prodotti di trasporto pubblico diventano tre

La frase che ha portato al titolo «K-Tipp» si trova a pagina 6 della presentazione:

«Obiettivo myRIDE: 1 tariffa, 3 prodotti (ora 4'000!)»

La diapositiva fa riferimento a "1 tariffa, 3 prodotti". Il titolo di viaggio a metà prezzo non è menzionato. ZVG

In altre parole: invece di 4'000 tipi di prodotti, dovrebbe esserci solo una tariffa con tre. Dietro il numero 4'000 si celano gli innumerevoli biglietti di linea e di zona e i titoli di viaggio di oggi.

Ciò comprendeva anche l'abbonamento metà prezzo perché, secondo le slide, non esisterà più nella sua forma attuale.

«Chi ha un abbonamento metà prezzo paga solo metà prezzo. Alliance Swisspass sostiene che lo sconto sull'abbonamento metà prezzo sarà trasferito al nuovo sistema di prezzi.»

«Tuttavia, in futuro lo sconto dipenderà dalla frequenza e dalla distanza percorsa dal cliente. Ciò significa che in generale lo sconto non corrisponderà più al 50%», scrive la redazione su richiesta di blue News.

Ciò è confermato a pagina 8: Chi sceglie la tariffa intermedia «Smart» («flessibilità con tutti i vantaggi del mondo delle tariffe intelligenti») con «MyRide» riceverà uno sconto variabile.

Lo «Smartabo» consente di viaggiare in treno e in autobus a un prezzo ridotto. Tuttavia, lo sconto non è più fisso al 50% come nel caso dell'abbonamento metà prezzo, ma è variabile. ZVG

Nella sua smentita, Alliance Swisspass afferma che l'abbonamento metà-prezzo continuerà a essere offerto anche in futuro. Tuttavia, non è stato spiegato in quale forma, con quali sconti e, soprattutto, in quale rapporto con «MyRide».

Ma nel comunicato si legge: «La progettazione concreta di un nuovo sistema tariffario è attualmente in fase di definizione. La decisione finale non è ancora stata presa».

MyRide sostituirà l'offerta esistente

Anche se nulla è stato ancora deciso formalmente, l'Alleanza Swisspass ha presentato il cambiamento di sistema verso «MyRide» nella discussione di fondo non come una possibilità, ma come un obiettivo concreto. «K-Tipp» l'ha trasformato nel titolo «L'associazione di settore vuole abolire l'abbonamento a metà prezzo», il che significa concretamente che ci sono questi piani.

In una delle ultime diapositive è stato mostrato un diagramma schematico. Esso porta solo alla conclusione che l'attuale gamma sarà gradualmente sostituita dal sistema tariffario «MyRide».

Il titolo fa addirittura riferimento a un «cambiamento di sistema». Alla fine della presentazione, il messaggio euforico è: «Avanti MyRide!».

Secondo il grafico, «MyRide», composto dalla tariffa base e da Smartabo, sostituirà l'attuale offerta. La diapositiva parla di un «target di immagine». ZVG

La redazione di «K-Tipp» non è impressionata da questa euforia. Nella sua dichiarazione, la redazione aggiunge ulteriori punti critici: «Con MyRide, la raccolta dei dati è obbligatoria per poter beneficiare di uno sconto. Il nuovo sistema non corrisponde più all'attuale abbonamento metà-prezzo».

Il rappresentante dei clienti delle ferrovie vede dei vantaggi

Per Alliance Swisspass, il cambiamento - nonostante il linguaggio euforico delle slide - rimane per il momento solo un progetto. «La progettazione concreta di un nuovo sistema tariffario è in corso. La decisione di introdurlo non è ancora stata presa», si legge nella dichiarazione.

Il cosiddetto Consiglio strategico di Alliance Swisspass deciderà per primo, seguito da una votazione tra tutte le reti tariffarie e le compagnie ferroviarie e di autobus. Secondo «K-Tipp», l'amministratore delegato di Swisspass Helmut Eichhorn ha «l'impressione che la maggioranza sia favorevole ai cambiamenti previsti».

Pro Bahn, l'organizzazione che rappresenta gli interessi dei clienti delle ferrovie, vede alcuni vantaggi nei cambiamenti previsti, secondo una recente dichiarazione: Se l'«Abbonamento Smart» ha una durata minima di un solo mese, ciò ridurrebbe in modo significativo la barriera all'accesso al trasporto pubblico rispetto al precedente abbonamento a metà prezzo.

Nota di trasparenza: il giornalista di blue News autore dell'articolo ha lavorato per «K-Tipp» fino alla fine di marzo 2025. Non è stato coinvolto nell'articolo di «K-Tipp» sopra citato.