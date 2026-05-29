Cosa dicono i dati AVS e AI? I pensionati sposati perdono migliaia di franchi e i problemi maggiori devono ancora arrivare

L'aria si fa sempre più rarefatta per l'AVS. KEYSTONE

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha pubblicato martedì le ultime statistiche sull'AVS e sull'AI. Le cifre non rivelano solo l'aumento delle pensioni, ma anche la destinazione del denaro, chi paga, chi ne beneficia e dove il sistema è sotto pressione.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2025 l'AVS ha ottenuto un risultato positivo di 4,4 miliardi di franchi, ma nettamente inferiore a quello dell'anno precedente.

Una pensione su tre va all'estero, ma con importi nettamente inferiori.

L'88% di tutte le coppie di rendite in Svizzera ha un tetto massimo, un dettaglio politicamente sensibile.

Il numero di nuove rendite dell'Assicurazione invalidità (AI) sta aumentando più rapidamente degli ultimi 15 anni.

Quasi una nuova pensione AI su due viene concessa a causa di una malattia mentale. Mostra di più

I nuovi dati sull'AVS e sull'AI mostrano un sistema di sicurezza sociale svizzero sempre più sotto pressione. Sebbene l'AVS continui a generare eccedenze miliardarie, le riserve si stanno riducendo più rapidamente che in passato.

Allo stesso tempo, le nuove rendite d'invalidità sono in forte aumento, soprattutto a causa delle malattie mentali dei giovani adulti.

blue News analizza in otto punti le cifre e spiega cosa dicono i dati.

L'AVS guadagna miliardi, ma l'aria è sempre più rarefatta

All'inizio sembra una buona notizia: nel 2025 l'AVS avrà guadagnato più di quanto abbia speso. Le entrate, pari a 55,2 miliardi di franchi, superano le uscite, pari a 53,3 miliardi, di 1,8 miliardi di franchi.

Includendo i proventi degli investimenti e gli interessi sul prestito IV, il risultato complessivo è stato di 4,4 miliardi di franchi, il quinto anno positivo di fila.

Ma il confronto con l'anno precedente mostra che le cose si stanno facendo più difficili.

Nel 2024 l'AVS ha generato un risultato operativo di 5,6 miliardi di franchi. Il calo di 1,2 miliardi di franchi è dovuto in parte alla diminuzione dei proventi degli investimenti, e questo prima ancora che entri in gioco la tredicesima pensione AVS, che sarà versata per la prima volta a partire dal 2026.

Il cosiddetto fondo di perequazione - il conto di risparmio dell'AVS - ammonta a 60,4 miliardi di franchi alla fine del 2025. Ciò corrisponde al 113% di una spesa annuale. Un livello di almeno il 100% è considerato sano.

L'AVS è quindi ancora al di sopra di questo livello. Ma il Consiglio federale lancia già un allarme: con la tredicesima AVS, il deficit contributivo rischia di salire a 4,2 miliardi di franchi entro il 2035.

Da dove proviene il denaro?

Circa il 71% proviene dai contributi salariali dei dipendenti e dei datori di lavoro (39,3 miliardi), poco meno del 20% dal contributo della Confederazione (10,8 miliardi) e l'8,6% dalla percentuale di IVA introdotta nel 2020 a favore dell'AVS (4,7 miliardi).

Sul fronte delle uscite, il 99,2% è destinato direttamente alle prestazioni in denaro, ovvero alle pensioni.

Una pensione su tre va all'estero, ma solo per il 15% del denaro

Attualmente circa un terzo di tutte le pensioni va all'estero. Arne Dedert/dpa

Nel dicembre 2025, circa 998'000 dei 2,91 milioni di rendite AVS, ossia una su tre, erano destinate a persone residenti all'estero. Si tratta di una cifra che fa regolarmente notizia. Ma la realtà è più complessa.

Su un totale di circa 51,8 miliardi di franchi, solo il 15%, ossia 7,9 miliardi di franchi, è andato all'estero. Le persone che vivono fuori dalla Svizzera ricevono quindi in media una pensione molto più bassa.

Il motivo: molte di queste persone hanno lavorato nella Confederazione solo per pochi anni e hanno quindi diritto solo a una pensione parziale.

La maggior parte delle pensioni all'estero è destinata ai Paesi limitrofi e all'Europa meridionale: l'83% delle 817'000 pensioni di vecchiaia all'estero è destinato a Italia, Germania, Francia, Austria, Spagna e Portogallo.

Al di fuori dell'Europa, 13'800 persone negli Stati Uniti e 10'800 in Canada ricevono una pensione AVS svizzera.

La differenza tra gli importi è enorme: una persona con passaporto svizzero e residente nel nostro Paese riceve in media 2'021 franchi al mese. Un cittadino straniero residente all'estero riceve in media solo 582 franchi, meno di un terzo.

Questo perché spesso gli stranieri lavorano in Svizzera solo per poco tempo: solo il 7% di loro ha raggiunto il periodo contributivo completo di 44 anni. La percentuale di cittadini svizzeri è dell'82%.

Gli stranieri versano più di quanto ricevono

Chi sostiene che gli stranieri vivono a spese dell'AVS si sbaglia, almeno secondo gli ultimi dati statistici. Nel 2023 (l'anno più recente con dati contributivi disponibili), i cittadini stranieri hanno versato circa il 35% di tutti i contributi AVS, ma hanno ricevuto solo il 18% delle prestazioni.

Questo dato può essere spiegato anche dagli anni di contribuzione: chi lavora in Svizzera solo temporaneamente versa una percentuale del proprio stipendio, ma spesso ha diritto a una pensione minima o nulla al momento della partenza, o solo a una pensione parziale molto ridotta.

Queste persone sono quindi contribuenti netti del sistema.

Il rapporto dell'UFAS afferma che la percentuale di prestazioni percepite dai cittadini stranieri è aumentata leggermente tra il 2013 e il 2023.

Non è una sorpresa: chi ha lavorato in Svizzera per decenni e sta raggiungendo l'età della pensione ha maturato i relativi diritti. Si tratta quindi di un beneficio ritardato, ma meritato.

È importante notare che queste cifre si riferiscono a tutte le prestazioni AVS, quindi non solo alle pensioni, ma anche agli assegni di invalidità e ai rimborsi. Ma l'affermazione di base rimane la stessa: la popolazione straniera è un chiaro vantaggio finanziario per l'AVS.

Sposati e ancora penalizzati: il problema della coppia pensionata

In Svizzera se entrambi i coniugi percepiscono una rendita AVS, l'importo è limitato a un massimo del 150% della rendita massima, ossia 3'780 franchi al mese. Si tratta del cosiddetto capping, un tetto massimo. E riguarda quasi tutti.

Delle circa 434'000 coppie sposate svizzere in cui entrambi i partner ricevono una pensione di vecchiaia, 384'000 coppie - cioè l'88% - ne percepiscono una limitata. Più della metà (56%) riceve esattamente 3'780 franchi svizzeri, né più né meno, indipendentemente dalla durata del lavoro.

In concreto questo significa che una coppia che ha lavorato a tempo pieno per 44 anni riceverà esattamente lo stesso importo di una coppia che ha lavorato per un periodo leggermente inferiore.

Chi versa di più non riceve più nulla dopo un certo punto. Il principio «più entrate, più uscite» funziona per le coppie sposate solo fino al tetto massimo.

Questo tema è di grande attualità politica: è in preparazione un'iniziativa popolare per l'abolizione del tetto pensionistico per le coppie sposate. Le statistiche mostrano ora quanto sia ampio il gruppo interessato, ovvero quasi tutte le famiglie di pensionati sposati.

Le donne ricevono molto meno, soprattutto se sono sposate

Anche le donne ricevono meno denaro se sono sposate. sda

In media donne e uomini single ricevono quasi lo stesso importo dall'AVS: le donne single ricevono 2'010 franchi, gli uomini single 1'978 franchi. Ma quando si parla di stato civile «sposato», gli importi divergono notevolmente, a svantaggio delle donne.

Le donne sposate il cui marito non percepisce ancora una pensione ricevono in media 1'630 franchi al mese. Gli uomini sposati nello stesso scenario ricevono 2'087 franchi, una differenza di quasi 500 franchi al mese, o circa 6'000 franchi all'anno.

Il motivo è da ricercare nella storia lavorativa: le donne hanno generalmente redditi più bassi soggetti ai contributi AVS perché spesso lavorano a tempo parziale o hanno interruzioni di carriera dovute alla cura dei figli.

La suddivisione del reddito viene applicata solo quando entrambi i coniugi percepiscono una pensione: il reddito degli anni di contribuzione durante il matrimonio viene diviso in parti uguali.

In questo modo le differenze pensionistiche vengono parzialmente compensate. Fino ad allora però le donne pagano letteralmente il prezzo del loro lavoro familiare.

Complessivamente le statistiche mostrano che le donne rappresentano il 53% dei beneficiari di pensione di vecchiaia e ricevono il 54% dell'importo della pensione erogata.

La percentuale leggermente più alta si spiega con il cosiddetto supplemento vedovile del 20%, che le donne possono richiedere più frequentemente a causa della loro maggiore aspettativa di vita.

Le nuove rendite dell'AI aumentano più che mai negli ultimi 15 anni

Mentre l'AVS è ancora al di sopra delle aspettative, nell'assicurazione per l'invalidità si registra una tendenza preoccupante.

Il cosiddetto tasso di nuove rendite, ovvero la percentuale di popolazione che riceve per la prima volta una rendita AI, nel 2025 ammontava al 4,08 per mille. Si tratta della cifra più alta dal declino dopo il massimo storico del 5,94 per mille nel 2003.

In cifre assolute: nel 2025 ci sono stati 25'200 nuovi beneficiari di rendite AI in Svizzera e all'estero, un aumento significativo rispetto agli anni precedenti.

E la lista d'attesa è in crescita: nel 2025 gli uffici AI hanno ricevuto 70'700 nuove domande, circa una volta e mezza rispetto al 2014 (47'300).

Anche il numero totale di rendite dell'AI è in aumento: nel dicembre 2025, l'AI ha erogato un totale di 260'600 pensioni di invalidità, rispetto alle 254'200 del 2024.

La percentuale di beneficiari di rendite dell'AI sul totale della popolazione assicurata è stata del 4,17%. Questo valore è ancora molto inferiore al picco del 5,28% (2005), ma la tendenza è chiaramente verso l'alto: il tasso è tornato a crescere dal 2022.

L'AI ha chiuso l'anno 2025 con un risultato operativo negativo di 0,21 miliardi di franchi.

Sebbene si tratti di un risultato gestibile, il debito dell'AI nei confronti dell'AVS è rimasto invariato per anni a 10,28 miliardi di franchi, e attualmente non è previsto alcun rimborso perché l'AI non dispone di liquidità sufficiente.

Una nuova rendita dell'AI su due è dovuta a malattie mentali

Sempre più pensioni vengono erogate a causa di malattie mentali. Oliver Berg/dpa

Questo è probabilmente il dato più significativo dell'intera statistica dell'AI: quasi una nuova rendita dell'AI su due viene erogata a causa di una malattia mentale. In particolare la percentuale è del 49,41% di tutte le nuove rendite. Nel 2000 la percentuale era ancora del 35,61%.

Allo stesso tempo, le malattie fisiche - in passato uno dei motivi principali per cui si ricevevano le prestazioni dell'AI - sono diminuite in modo significativo.

Le pensioni per disturbi ossei e muscoloscheletrici rappresentavano il 25% di tutte le nuove pensioni, mentre oggi la percentuale è del 13,92%. La medicina ha fatto grandi progressi, ma la psiche sembra essere un problema sociale in crescita.

Particolarmente allarmante: la malattia mentale è anche il motivo di gran lunga più comune per il 53% di tutte le attuali pensioni dell'AI (non solo le nuove pensioni). In relazione a tutte le rendite AI per malattia, la percentuale di malattie mentali raggiunge il 64%.

Il Consiglio federale ha quindi già reagito: l'11 febbraio 2026 ha adottato le linee guida per una nuova «riforma dell'integrazione» dell'AI.

L'obiettivo è quello di fornire un sostegno più mirato ai giovani adulti affetti da malattie mentali, perché è proprio qui che risiede il problema: la nuova aliquota di rendita per i giovani tra i 18 e i 24 anni è già pari al 5,08 per mille, più alta della media nazionale.

Chi percepisce una rendita AI a questa età, potenzialmente la riceverà per decenni.