Ecco come comportarsi in caso di infezione da Covid

Dal 1° luglio 2024, le farmacie svizzere non possono più offrire test per il Covid, anche se la richiesta è aumentata di nuovo con l'incremento del numero di infezioni.

I test per il SARS-CoV-2, che hanno una durata di conservazione di circa un anno, vengono ancora acquistati e utilizzati in alcuni casi, anche se l'efficacia di scovare le nuove varianti dipende dal produttore.

Solo il test PCR, disponibile a pagamento e usato soprattutto per le visite in ospedale o in situazioni particolari, è ora disponibile per farsi controllare.