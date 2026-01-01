Ecco cosa sappiamo della tragedia vallesana e cosa no

Inferno a Crans-Montana: «diverse decine di persone sono presunte morte» Capodanno tragico a Crans-Montana: verso le 01:30, un incendio seguito da un'esplosione nel bar «Le Constellation» della nota località turistica ha causato diverse decine di morti e 100 feriti gravi. 01.01.2026

Dopo il devastante incendio del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, in Vallese, che ha provocato numerosi morti e feriti, rimangono aperte alcune domande fondamentali. Cosa è stato confermato e su cosa stanno ancora indagando le autorità? Una panoramica della situazione attuale.

Sven Ziegler, Keystone-ATS Sven Ziegler

Cosa è successo?

Intorno all'1:30 della notte di Capodanno si è verificato un grave incidente nel bar «Le Constellation», nel centro di Crans-Montana, in Vallese. Un incendio è divampato nel bar, distruggendo in gran parte l'edificio.

Diversi testimoni oculari hanno riferito di forti detonazioni che li hanno svegliati dal sonno. Le autorità hanno poi confermato che ci sono state esplosioni durante l'incendio.

Secondo il Consiglio di Stato vallesano, non è stata un'esplosione a innescare l'incendio, ma un fuoco sviluppatosi nel bar, che ha poi provocato una o più esplosioni. L'esatta sequenza degli eventi è ancora oggetto di indagine.

Quante persone sono state colpite?

Le autorità confermano diverse decine di morti e circa 100 feriti, molti dei quali sono in gravi condizioni. Non hanno ancora fornito cifre specifiche.

I feriti sono stati distribuiti negli ospedali del Vallese e in altri cnatoni romandi, così come a Zurigo durante la notte. A causa dell'elevato numero di feriti gravi, le capacità di posti letto in Vallese si sono esaurite rapidamente.

Diversi pazienti hanno dovuto essere trasferiti in ospedali universitari, tra cui Zurigo e Losanna (CHUV), i due nosocomi elvetici specializzati in grandi ustionati.

Chi sono le vittime?

Le autorità non hanno ancora rilasciato informazioni sull'identità dei morti e dei feriti. L'identificazione è in corso. Potrebbero volerci diversi giorni o addirittura settimane per identificare tutte le persone decedute.

Crans-Montana è una località di villeggiatura internazionale, soprattutto durante le festività natalizie. La polizia conferma che nel bar si trovavano numerosi ospiti provenienti dalla Svizzera e dall'estero.

Prima di comunicare nomi e nazionalità, le autorità vogliono informare i parenti. Questo processo non è ancora stato completato.

Cosa sappiamo sulle cause e cosa non si sa?

Le cause dell'incendio sono attualmente sconosciute. La Procura Generale vallesana sottolinea che è ancora troppo presto per dire qualcosa sull'origine dell'incendio o sui dettagli tecnici.

Sebbene le prime notizie parlino di un'esplosione come causa, le autorità chiariscono che le esplosioni sono state una conseguenza dell'incendio, non la sua origine.

Le notizie diffuse dai media su un possibile collegamento con gli effetti pirotecnici non sono ancora state confermate. Le indagini sono in corso in tutte le direzioni.

Come hanno operato i servizi di emergenza?

Durante la notte sono stati impiegati 10 elicotteri (uno in provenienza dalla Val D'Aosta e un'equipaggio della RGEA dal Ticino), 40 ambulanze e circa 150 paramedici. Sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco, la polizia e le forze speciali.

Al mattino, il Consiglio di Stato del Vallese ha dichiarato una «Situazione particolare». Ciò significa che le risorse di emergenza possono essere impiegate più rapidamente e con meno burocrazia.

È stata istituita una linea telefonica di assistenza (084 811 21 17) per i parenti. Le autorità hanno anche invitato la popolazione a evitare la zona colpita e a non ostacolare le operazioni.

Quali domande rimangono senza risposta?

Non è ancora chiaro dove sia scoppiato esattamente l'incendio e come esso si sia propagato all'interno del bar. Si sta indagando anche sugli aspetti strutturali e organizzativi.

Anche le domande sulle vie di fuga, sui concetti di sicurezza e sulle procedure operative sono ancora aperte. La Procura non fornisce al momento alcuna informazione in merito.

Le autorità hanno annunciato che pubblicheranno ulteriori dettagli solo al termine delle prime indagini. Seguiranno nuove informazioni non appena saranno disponibili risultati affidabili.