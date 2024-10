Le cozze invasive quagga sono presenti anche nel Lago dei Quattro Cantoni Keystone

Le cozze invasive quagga, particolarmente dannose, hanno ormai raggiunto anche il Lago dei Quattro Cantoni. È quanto emerge da una serie di recenti analisi del DNA commissionate dai cantoni della Svizzera centrale, che ne danno oggi notizia.

SDA

In estate questo mollusco era già stato rilevato nei laghi di Zurigo e Zugo, dopo che negli ultimi anni era stato osservato nel Lemano e nei laghi di Neuchâtel, Bienne e Costanza. In Ticino la sua presenza è stata rilevata nel Ceresio.

Le quagga sono presenti anche nel lago di Alpnach, le cui acque comunicano direttamente con quelle del Lago dei Quattro Cantoni. Gli altri piccoli specchi d'acqua della Svizzera centrale sono stati finora risparmiati.

Dalla fine dell'estate, i proprietari di barche possono varare le loro imbarcazioni solo se ricevono un'autorizzazione dalle autorità, dopo averle pulite in modo professionale e adeguato.

Il mollusco in questione, originario del lago d'Aral e dei bacini del Mar Nero e del Mar Caspio, arreca gravi danni non solo alle specie indigene che popolano gli habitat lacustri in tutto il Paese, ma anche alle tubature, ai filtri negli impianti dell'acqua potabile, o delle centrali idroelettriche.

mh, ats