  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia in Vallese Un accusatore privato chiede la ricusazione delle procuratrici che indagano sul dramma di Crans-Montana

SDA

6.2.2026 - 16:25

Il legale di diverse famiglie, vittime dell'incendio di Crans-Montana (VS), Sébastien Fanti
Il legale di diverse famiglie, vittime dell'incendio di Crans-Montana (VS), Sébastien Fanti
Keystone

Un accusatore privato ha chiesto la ricusazione del pool di procuratrici che indagano sul dramma di Crans-Montana. La richiesta è stata inoltrata da un avvocato di una delle parti, ha indicato a Keystone-ATS un altro legale confermando un'informazione della RTS.

Keystone-SDA

06.02.2026, 16:25

06.02.2026, 16:48

«Questa richiesta di ricusazione non poteva non arrivare. La causa è il moltiplicarsi di interrogativi e disapprovazioni. Per le vittime, non possiamo che sperare in decisioni rapide da parte delle successive istanze giudiziarie che se ne occuperanno», ha scritto l'avvocato Sébastien Fanti, che rappresenta diverse famiglie, in un comunicato inviato all'agenzia Keystone-ATS. Il legale ha precisato che la richiesta di ricusazione proviene da un altro avvocato.

Il 6 gennaio scorso, il Ministero pubblico vallesano aveva annunciato di aver istituito un dispositivo eccezionale per indagare sull'incendio del bar «Le Constellation», avvenuto nella notte di Capodanno e che ha causato 41 morti e 115 feriti. Si tratta di un pool di procuratori composto da quattro donne, guidato dalla procuratrice generale aggiunta Catherine Seppey. L'informazione ai media spetta invece alla procuratrice generale vallesana Béatrice Pilloud. Altre due procuratrici dell'Ufficio centrale completano il quartetto.

Secondo la radiotelevisione romanda RTS, l'accusatore privato, ossia il padre di una delle vittime, rimprovera in linea di massima alle procuratrici gravi mancanze ed errori nella conduzione del procedimento. Agli occhi del ricorrente, tali mancanze metterebbero in dubbio la volontà delle magistrate di condurre correttamente l'inchiesta penale.

I più letti

Herbert Ballerina svela il dietro le quinte con Stefano De Martino
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Ecco l'ultimo «ricatto» di Trump: il suo nome a stazione e aeroporto, o niente fondi per New York
Ecco i consigli di Alberto Tomba per affrontare la temibile Stelvio e il suo grande rimpianto
Ecco il 17enne vodese numero 2'729 al mondo che sfiderà Marco Odermatt sulle nevi di Bormio

L'inferno di Crans-Montana

Inferno a Crans-Montana. I Moretti scrivono ai dipendenti: «Siete i nostri protetti. Non vi abbandoneremo»

Inferno a Crans-MontanaI Moretti scrivono ai dipendenti: «Siete i nostri protetti. Non vi abbandoneremo»

Tragedia in Vallese. Crans-Montana: chiuso immediatamente un albergo a 5 stelle non conforme alle norme anti-incendio

Tragedia in ValleseCrans-Montana: chiuso immediatamente un albergo a 5 stelle non conforme alle norme anti-incendio

Tragedia. Inferno a Crans-Montana: il canton Vallese versa i primi 48 aiuti d'urgenza

TragediaInferno a Crans-Montana: il canton Vallese versa i primi 48 aiuti d'urgenza

Tragedia in Vallese. Reynard, presidente del governo vallesano, ha chiesto aiuto psicologico dopo il dramma di Crans-Montana

Tragedia in ValleseReynard, presidente del governo vallesano, ha chiesto aiuto psicologico dopo il dramma di Crans-Montana

Incendio. Il Comune di Crans-Montana dona 1 milione di franchi alla fondazione delle vittime

IncendioIl Comune di Crans-Montana dona 1 milione di franchi alla fondazione delle vittime

Altre notizie

Cresce la polemica. Ritirato il latte in polvere, la Fondazione dei consumatori denuncia la «gestione inaccettabile» di Danone

Cresce la polemicaRitirato il latte in polvere, la Fondazione dei consumatori denuncia la «gestione inaccettabile» di Danone

Tragedia in Vallese. Guy Parmelin visita i feriti di Crans-Montana al Niguarda di Milano

Tragedia in ValleseGuy Parmelin visita i feriti di Crans-Montana al Niguarda di Milano

Voto l'8 marzo. Spesi quasi 6 milioni nella campagna sull'iniziativa «200 franchi bastano» da favorevoli e contrari. Ecco i dettagli

Voto l'8 marzoSpesi quasi 6 milioni nella campagna sull'iniziativa «200 franchi bastano» da favorevoli e contrari. Ecco i dettagli