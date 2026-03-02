  1. Clienti privati
Tragedia di Capodanno Gli aiuti immediati alle vittime del rogo di Crans-Montana prorogati fino a fine marzo

SDA

2.3.2026 - 14:29

L'entrata ormai sbarrata del bar "Le Constellation" a Crans-Montana, teatro del tragico rogo di Capodanno che ha fatto 41 morti e oltre cento feriti. (immagine d'illustrazione)
L'entrata ormai sbarrata del bar "Le Constellation" a Crans-Montana, teatro del tragico rogo di Capodanno che ha fatto 41 morti e oltre cento feriti. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Gli aiuti immediati alle vittime del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS) vengono prorogati fino alla fine di marzo. Lo ha deciso il comitato direttivo della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS).

Keystone-SDA

02.03.2026, 14:29

02.03.2026, 14:56

Si intende così tenere conto della portata eccezionale dell'evento, che ha causato 41 vittime e oltre un centinaio di feriti, scrive la CDOS in una nota odierna.

La proroga riguarda gli aiuti immediati generali. Singoli contributi di sostegno, come quelli per i ricoveri ospedalieri, già possono essere concessi per periodi più lunghi a seconda della situazione individuale. La CDOS ha inoltre raddoppiato da 10 a 20 ore le prestazioni concesse a titolo di aiuti immediati per le spese legali.

Contemporaneamente, la CDOS sta preparando, insieme ai Cantoni, il passaggio dall'aiuto immediato all'aiuto a lungo termine alle vittime.

Importante onere finanziario

L'incendio di Capodanno pone l'intero sistema degli aiuti alle vittime di reati di fronte a un grande sfida finanziaria, sottolinea la CDOS nella nota. Anche con la prevista partecipazione della Confederazione, i Cantoni particolarmente colpiti come il Vallese e Vaud continuano a sostenere un onere considerevole.

Il comitato direttivo della Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali assicura in ogni caso la sua solidarietà ai due Cantoni. Il Parlamento discuterà sulla partecipazione della Confederazione ai costi nel corso della sessione primaverile, che si apre oggi.

