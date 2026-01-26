  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Inferno a Crans-Montana L'ambasciatore d'Italia in Svizzera resta a Roma: «Tornerà solo se...»

SDA

26.1.2026 - 19:20

L'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado
L'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado
Keystone

L'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, tornerà a Berna unicamente se sarà avviata una collaborazione tra le autorità giudiziarie di Italia e Svizzera.

Keystone-SDA

26.01.2026, 19:20

26.01.2026, 19:40

Dovrà inoltre esserci una «immediata costituzione di una squadra investigativa comune» sull'incendio di Crans-Montana di Capodanno. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio dei ministri italiana.

Il diplomatico nei giorni scorsi è stato richiamato a Roma dal governo italiano «per definire le ulteriori azioni da intraprendere», di fronte alla decisione del Tribunale delle misure coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, uno degli indagati per la tragedia di Crans-Montana. Lunedì Cornado ha incontrato la premier italiana Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani.

L'indignazione in Italia

Domenica, Meloni sulle colonne del Corriere della Sera aveva detto di provare «profonda indignazione e sconcerto per una decisione – quella di scarcerare Moretti, ndr. – che infligge un ulteriore, indicibile strazio alle famiglie delle vittime e dei tanti feriti». Ancora più duri i toni del vicepremier Matteo Salvini: «Vergogna!» ha scritto su X.

Tragedia di Crans-Montana. Il rilascio di Moretti provoca una polemica politica tra Italia e Svizzera, ecco cos'è successo

Tragedia di Crans-MontanaIl rilascio di Moretti provoca una polemica politica tra Italia e Svizzera, ecco cos'è successo

Le reazioni e la copertura mediatica del caso in Italia hanno fatto parecchio discutere in Svizzera. In diversi hanno rimandato le critiche al mittente, con toni più o meno garbati. L'ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, ha ad esempio ricordato in un'intervista alla Stampa che «un principio fondamentale del diritto penale svizzero è che l'imputato resta in libertà».

Differenze culturali

Nei giorni scorsi il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha detto di comprendere l'indignazione italiana, ma ha ricordato come in Svizzera abbiamo procedure diverse e che i due sistemi giuridici non vanno sovrapposti. «Dobbiamo rispettare la separazione dei poteri e la politica non deve interferire», ha sottolineato.

Tragedia di Crans-Montana. Botta e risposta Roma-Berna sul rilascio di Moretti, Parmelin: «La politica non deve interferire»

Tragedia di Crans-MontanaBotta e risposta Roma-Berna sul rilascio di Moretti, Parmelin: «La politica non deve interferire»

Interrogato dal portale 20 Minuten sulla reazione italiana, alla quale si oppone quella decisamente più sobria della Francia, lo storico Sacha Zala evoca ragioni culturali: «in Italia il modo di affrontare le tragedie è molto più emotivo».

Ciò è fortemente influenzato dal cattolicesimo: «un funerale nella Zurigo riformata appare agli italiani freddo: il pianto resta silenzioso e privato. A Catania, invece, si è subito considerati distaccati e insensibili se non si piange e singhiozza ad alta voce», fa notare Zala. La reazione fu simile 61 anni fa dopo la catastrofe di Mattmark, aggiunge.

I più letti

L'ambasciatore d'Italia in Svizzera resta a Roma: «Tornerà solo se...»
Scoperte 150 milioni di password disponibili online, tra queste anche account svizzeri
Franco mai così forte sul dollaro, ecco di quanto ha perso la moneta americana
I Moretti negano ogni responsabilità. Le colpe? Dei dipendenti, due dei quali morti
Walz: «Trump valuterà la riduzione degli agenti dell'Ice in Minnesota»

L'inferno a Crans-Montana

Dopo l'incendio. 10 milioni per le vittime di Crans-Montana, il Vallese si assume i costi di funerali e rimpatri

Dopo l'incendio10 milioni per le vittime di Crans-Montana, il Vallese si assume i costi di funerali e rimpatri

Inferno a Crans-Montana. I Moretti negano ogni responsabilità. Le colpe? Dei dipendenti, due dei quali morti

Inferno a Crans-MontanaI Moretti negano ogni responsabilità. Le colpe? Dei dipendenti, due dei quali morti

Tragedia di Crans-Montana. Jacques Moretti rilasciato su versamento della cauzione, ecco chi l'ha pagata

Tragedia di Crans-MontanaJacques Moretti rilasciato su versamento della cauzione, ecco chi l'ha pagata

Altre notizie

Stati Uniti. Walz: «Trump valuterà la riduzione degli agenti dell'Ice in Minnesota»

Stati UnitiWalz: «Trump valuterà la riduzione degli agenti dell'Ice in Minnesota»

Stati Uniti. Le star contro l'Ice, da Billie Eilish a Jenna Ortega: ecco i commenti contro Trump e gli agenti federali

Stati UnitiLe star contro l'Ice, da Billie Eilish a Jenna Ortega: ecco i commenti contro Trump e gli agenti federali

Colpite diverse zone del Paese. Tempesta artica negli Stati Uniti, almeno 18 morti

Colpite diverse zone del PaeseTempesta artica negli Stati Uniti, almeno 18 morti