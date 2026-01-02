Giornata di lutto oggi in Svizzera dopo la tragedia di Crans-Montana. Keystone

Bandiere a mezz'asta oggi su Palazzo federale per cinque giorni in segno di lutto dopo la tragedia di ieri a Crans-Montana. Nell'incendio di un locale sono perite oltre 40 persone, mentre altre decine lottano fra la vita e la morte a causa delle ustioni.

L'annuncio del lutto è stato fatto ieri dal presidente della Confederazione, Guy Parmelin, giunto sul luogo del dramma verificatosi la notte di Capodanno.

«Oggi la Svizzera è triste, ma anche unita nel cuore», ha dichiarato Parmelin durante una conferenza stampa tenutasi a Sion con le autorità locali. Si tratta di una delle peggiori tragedie che il nostro Paese abbia mai vissuto, ha affermato il consigliere federale.