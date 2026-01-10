  1. Clienti privati
Era nel Comune a Capodanno Tragedia a Crans-Montana, Calmy-Rey: «Autorità e proprietari del bar i responsabili»

SDA

10.1.2026 - 21:51

L'ex consigliera federale durante la messa del 4 gennaio.
L'ex consigliera federale durante la messa del 4 gennaio.
Keystone

Le autorità e i proprietari del bar «Le Constellation» sono responsabili di quanto accaduto la notte di Capodanno. Ad affermarlo al «Blick» è l'ex consigliera federale Micheline Calmy-Rey, secondo cui «molto è andato storto».

Keystone-SDA

10.01.2026, 21:51

10.01.2026, 22:04

Calmy-Rey, malgrado durante la sua esperienza nell'esecutivo (2003-11) rappresentasse il canton Ginevra, è nata e cresciuta a Sion ed è originaria di Crans-Montana, teatro del tragico incendio. Nella località di montagna possiede uno chalet con le sue sorelle: al momento del dramma si trovava proprio nella cittadina, dove si è fermata anche per i primi giorni del 2026.

«È semplicemente terribile. La gente piange, questo peso si sente ovunque», ha detto oggi Calmy-Rey al giornale svizzerotedesco, aggiungendo di essere profondamente colpita da quanto capitato. Secondo l'80enne, ci sarà chiaramente un prima e un dopo il disastro.

Calmy-Rey ha affermato di provare un'enorme pena per le famiglie delle giovani vittime, che avevano tutta la vita davanti. A Crans-Montana, quasi tutti conoscono qualcuno che è stato colpito, ha fatto notare l'ex consigliera federale. La località turistica, ha evidenziato, non può più essere un luogo dove si ride spensieratamente: sembra anzi un cimitero.

«Sono stati commessi degli errori e questo deve essere dichiarato chiaramente. Le indagini devono ora essere svolte con attenzione e scrupolosità», ha proseguito Calmy-Rey, stando alla quale le scuse non bastano. «Bisogna porre fine ai piccoli affari e agli intrecci tra politica e interessi personali».

La pressione dei media e degli avvocati delle famiglie è necessaria e obbliga le autorità vallesane a «fare la cosa giusta», ha spiegato la socialista. Insomma, la verità deve venire a galla, ha concluso Calmy-Rey.

