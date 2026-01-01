Il mondo guarda a Crans-Montana con sgomento e il fiato sospeso. Arrivano le condoglianze di diversi Paesi. KEYSTONE

In seguito alla tragedia che si è consumata stanotte a Crans-Montana, cominciano a giungere messaggi di cordoglio di capi di Stato e di governo.

Keystone-SDA SDA

Il presidente del Consiglio d'Europa ed ex consigliere federale Alain Berset ha scritto su X di essere profondamente scioccato e rattristato dal dramma che si è verificato nella notte a Crans-Montana. I suoi pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari.

Francia

«Profondo cordoglio per l'incendio di Crans-Montana. Il mio pensiero va alle famiglie in lutto e ai feriti. Alla Svizzera, al suo popolo e alle sue autorità, esprimo la piena solidarietà della Francia e il nostro sostegno fraterno», dichiara sulle reti sociali il presidente Emmanuel Macron. In precedenza il ministero degli esteri francese aveva annunciato che due cittadini francesi sono rimasti feriti nell'incendio.

Italia

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente della Confederazione Guy Parmelin, afferma che «ho appreso con profonda tristezza la notizia dell'esplosione nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue tragiche conseguenze. Rivolgo un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime e il sincero augurio di pronto ristabilimento ai feriti. In questa triste circostanza, desidero far giungere a Lei, signor Presidente, le espressioni di profondo cordoglio e della partecipe vicinanza della Repubblica Italiana e mie personali».

Anche «il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime, a titolo personale e a nome del Governo, le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in Svizzera, a Crans-Montana», afferma un comunicato diffuso da Palazzo Chigi.

In precedenza il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva già espresso alla Svizzera e al suo omologo Ignazio Cassis la vicinanza dell'Italia alla tragedia.

Anche il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e quello del Senato, Ignazio La Russa, hanno espresso il loro cordoglio. Al momento le autorità della Penisola stanno verificando se tra le vittime ci siano anche cittadini italiani.

Germania

Sempre su X il ministro degli esteri tedesco Johannes Wadephul ha affermato di essere «profondamente sconvolto dal tragico incendio che ha causato vittime a Crans-Montana nella notte di Capodanno». «I miei pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie.»

Gran Bretagna

Mentre il ministero degli esteri britannico ha scritto sullo stesso servizio di messaggistica che «i nostri pensieri vanno a tutti i feriti e alle vittime della terribile tragedia di Crans-Montana e rendiamo omaggio ai servizi di soccorso svizzeri che stanno coordinando le operazioni». Per i cittadini britannici che necessitano di assistenza consolare è disponibile un numero di telefono.

Ucraina

Pure il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha ha espresso la sua solidarietà alla Svizzera sui social media: «i nostri pensieri vanno alle persone colpite e auguriamo una pronta guarigione ai feriti. Siate forti, cari amici svizzeri!».

Israele

«A nome dello Stato di Israele, porgo le mie più profonde condoglianze alle famiglie delle vittime della terribile tragedia di Crans-Montana, in Svizzera – ha scritto sulle reti sociali anche il presidente israeliano Isaac Herzog -. Preghiamo per tutti i feriti e per i servizi di emergenza impegnati sul posto. Rivolgo un messaggio di forte sostegno al presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin, al governo svizzero, al popolo della Svizzera e a tutte le nazioni colpite da questo terribile disastro».