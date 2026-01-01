  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia a Crans-Montana Decine di vittime trasportate dal Vallese all'Ospedale universitario di Zurigo

SDA

1.1.2026 - 12:32

Diverse vittime di ustioni causate dall'incendio in un locale di Crans-Montana sono state trasportate all'ospedale universitario di Zurigo, specializzato in questo genere di ferite.
Diverse vittime di ustioni causate dall'incendio in un locale di Crans-Montana sono state trasportate all'ospedale universitario di Zurigo, specializzato in questo genere di ferite.
Keystone

Più di una dozzina di vittime dell'incendio di Crans-Montana (VS) sono state trasportate all'Ospedale universitario di Zurigo, specializzato nel trattamento dei grandi ustionati. Altre dovrebbero seguire, ha indicato un portavoce del nosocomio a Keystone-ATS.

Keystone-SDA

01.01.2026, 12:32

01.01.2026, 12:37

Tragedia. Inferno a Crans-Montana: «decine di persone presunte morte». «L'identificazione richiederà tempo»

TragediaInferno a Crans-Montana: «decine di persone presunte morte». «L'identificazione richiederà tempo»

Gli elicotteri trasportano continuamente ulteriori vittime di ustioni dalla stazione vallesana, ha spiegato. A metà giornata se ne contavano già più di una dozzina. In Svizzera ci sono due centri specializzati in questo tipo di lesioni: l'Ospedale universitario di Zurigo e quello di Losanna, il CHUV.

Frattanto, due cittadini francesi sarebbero rimasti feriti nel rogo, secondo il Ministero degli affari esteri francese. «Due francesi figurano tra i feriti. Sono stati immediatamente soccorsi», ha dichiarato il ministero in un comunicato, precisando di rimanere in contatto «con le autorità svizzere nel caso in cui fossero coinvolti altri cittadini». «La Francia – si legge ancora nella nota di cui riferisce l'agenzia AFP – porge le sue condoglianze alle famiglie e ai parenti delle vittime».

Tragedia a Crans-Montana. Il mondo intero rimane con il fiato sospeso. Pure i media internazionali attendono aggiornamenti dal Vallese

Tragedia a Crans-MontanaIl mondo intero rimane con il fiato sospeso. Pure i media internazionali attendono aggiornamenti dal Vallese

Anche a Roma il dramma non è passato inosservato, tenuto conto che la stazione turistica di Crans-Montana è ben frequentata da cittadini italiani. Mentre l'ambasciatore d'Italia in Svizzera e la console generale d'Italia a Ginevra si stanno recando sul luogo della tragedia, il Ministero degli esteri ha comunicato che segue da vicino la situazione, riporta l'agenzia ANSA.

«Il governo italiano sta seguendo minuto per minuto l'evoluzione della situazione a Crans-Montana. Ho informato fin dalla prima mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con quale sono in costante contatto», ha scritto su X il ministro degli esteri Antonio Tajani. «In azione anche la Protezione civile della Val d'Aosta e la Regione Lombardia che ha messo a disposizione il centro grandi ustioni del Niguarda».

I più letti

Inferno a Crans-Montana: «decine di persone presunte morte». «L'identificazione richiederà tempo»
Alcuni testimoni oculari raccontano il dramma: la causa sono delle candeline su una bottiglia di champagne?
Ecco cosa sappiamo della tragedia vallesana e cosa no
Il mondo intero rimane con il fiato sospeso. Pure i media internazionali attendono aggiornamenti dal Vallese
Julia Roberts si racconta a blue News: «Ci sono molte persone che mi rendono nervosa»

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Medio Oriente. «Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Medio Oriente«Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Ucraina. Mosca a Trump, 'i missili a Kiev una seria escalation'

UcrainaMosca a Trump, 'i missili a Kiev una seria escalation'

Politica. Obama attacca Trump: 'usa uccisione Kirk per dividere il Paese'

PoliticaObama attacca Trump: 'usa uccisione Kirk per dividere il Paese'