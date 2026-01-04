Giornata di lutto nazionale in Svizzera il 9 gennaio Keystone

Una giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana (VS) sarà organizzata in Svizzera venerdì 9 gennaio. Lo ha annunciato il presidente della Confederazione Guy Parmelin alla stampa domenicale.

Keystone-SDA SDA

Quel giorno tutte le campane delle chiese svizzere suoneranno alle 14:00, quando avrà inizio la cerimonia funebre nella località turistica.

È previsto un minuto di silenzio nello stesso momento. «In questo momento di unità, ogni persona in Svizzera potrà ricordare personalmente le vittime della catastrofe», ha spiegato Parmelin in interviste rilasciate al Sonntagsblick e alla Sonntagszeitung.

Il ministro vodese parteciperà alla cerimonia di Crans-Montana con una delegazione del Consiglio federale e delle autorità vallesane, ha precisato alla Sonntagszeitung.

Parmelin non sa ancora quali delegazioni straniere saranno presenti.

«Impossibile affrontare emergenza da soli»

Dopo l'incendio, numerosi capi di Stato e di governo stranieri hanno chiamato personalmente il presidente della Confederazione per offrirgli un sostegno concreto, in particolare l'invio di specialisti medici.

«È chiaro che un Paese non può affrontare da solo una situazione di emergenza del genere», ha affermato. La Confederazione ha quindi chiesto aiuto a livello internazionale.

L'Unione europea dispone di un meccanismo in caso di catastrofi che consente di coordinare gli aiuti dei Ventisette in caso di gravi sciagure nei Paesi membri e in alcuni paesi terzi.

Le vittime di Crans-Montana potranno essere trasferite fino a domenica in cliniche specializzate in diversi Stati dell'UE. Ciò consentirà loro di ricevere le migliori cure, ha spiegato Parmelin.

Le cure potrebbero durare mesi, ha aggiunto il presidente della Confederazione, parlando di una «corsa contro il tempo». Venerdì le autorità vallesane avevano annunciato che circa cinquanta pazienti sarebbero stati trasferiti all'estero, sottolineando che i Paesi vicini, ma anche altri Stati come il Belgio, avevano offerto il loro aiuto.

Inchiesta rapida

Nelle interviste, Parmelin ha espresso ancora una volta tutta la sua vicinanza e le sue profonde condoglianze alle famiglie colpite dalla catastrofe.

Questa «tragedia umana di portata senza precedenti» ha richiesto «un gesto di sostegno e solidarietà», con l'esposizione a mezz'asta delle bandiere del Palazzo federale per cinque giorni. Diverse città e cantoni hanno fatto lo stesso.

Nel frattempo, la giustizia prosegue il suo lavoro per chiarire le cause e le responsabilità del dramma. «Dobbiamo chiarire tutto, il più rapidamente e accuratamente possibile», lo dobbiamo alle vittime e ai loro cari, ha assicurato il consigliere federale.

Al Sonntagsblick, Parmelin si è detto consapevole che l'incertezza è estremamente pesante per le famiglie delle vittime.

Troppo presto per prendere misure

Il presidente della Confederazione ha inoltre affermato che «determineremo, insieme alle autorità cantonali e comunali, quali misure adottare affinché una simile catastrofe non si ripeta». Ma è troppo presto per dire quali.

Occorre dapprima esaminare la situazione in modo approfondito. «Non dimentichiamo: quello che è successo a Crans-Montana può succedere ovunque», ha avvertito.