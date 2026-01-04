  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Roghi Giornata di lutto nazionale per le vittime il 9 gennaio, Parmelin: «Impossibile affrontare da soli una simile situazione»

SDA

4.1.2026 - 08:35

Giornata di lutto nazionale in Svizzera il 9 gennaio
Giornata di lutto nazionale in Svizzera il 9 gennaio
Keystone

Una giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana (VS) sarà organizzata in Svizzera venerdì 9 gennaio. Lo ha annunciato il presidente della Confederazione Guy Parmelin alla stampa domenicale.

Keystone-SDA

04.01.2026, 08:35

04.01.2026, 08:45

Tragedia. Inferno a Crans-Montana, la Svizzera dichiara il lutto nazionale venerdì 9 gennaio

TragediaInferno a Crans-Montana, la Svizzera dichiara il lutto nazionale venerdì 9 gennaio

Quel giorno tutte le campane delle chiese svizzere suoneranno alle 14:00, quando avrà inizio la cerimonia funebre nella località turistica.

È previsto un minuto di silenzio nello stesso momento. «In questo momento di unità, ogni persona in Svizzera potrà ricordare personalmente le vittime della catastrofe», ha spiegato Parmelin in interviste rilasciate al Sonntagsblick e alla Sonntagszeitung.

Il ministro vodese parteciperà alla cerimonia di Crans-Montana con una delegazione del Consiglio federale e delle autorità vallesane, ha precisato alla Sonntagszeitung.

Parmelin non sa ancora quali delegazioni straniere saranno presenti.

Dopo la notte d'inferno. Il comune di Crans-Montana si costituisce parte civile

Dopo la notte d'infernoIl comune di Crans-Montana si costituisce parte civile

«Impossibile affrontare emergenza da soli»

Dopo l'incendio, numerosi capi di Stato e di governo stranieri hanno chiamato personalmente il presidente della Confederazione per offrirgli un sostegno concreto, in particolare l'invio di specialisti medici.

«È chiaro che un Paese non può affrontare da solo una situazione di emergenza del genere», ha affermato. La Confederazione ha quindi chiesto aiuto a livello internazionale.

L'Unione europea dispone di un meccanismo in caso di catastrofi che consente di coordinare gli aiuti dei Ventisette in caso di gravi sciagure nei Paesi membri e in alcuni paesi terzi.

Le vittime di Crans-Montana potranno essere trasferite fino a domenica in cliniche specializzate in diversi Stati dell'UE. Ciò consentirà loro di ricevere le migliori cure, ha spiegato Parmelin.

Le cure potrebbero durare mesi, ha aggiunto il presidente della Confederazione, parlando di una «corsa contro il tempo». Venerdì le autorità vallesane avevano annunciato che circa cinquanta pazienti sarebbero stati trasferiti all'estero, sottolineando che i Paesi vicini, ma anche altri Stati come il Belgio, avevano offerto il loro aiuto.

Per le infrazioni sulla sicurezza. Un ristoratore di Crans-Montana: «Il comune ha detto che non ci sarebbero state sanzioni»

Per le infrazioni sulla sicurezzaUn ristoratore di Crans-Montana: «Il comune ha detto che non ci sarebbero state sanzioni»

Inchiesta rapida

Nelle interviste, Parmelin ha espresso ancora una volta tutta la sua vicinanza e le sue profonde condoglianze alle famiglie colpite dalla catastrofe.

Questa «tragedia umana di portata senza precedenti» ha richiesto «un gesto di sostegno e solidarietà», con l'esposizione a mezz'asta delle bandiere del Palazzo federale per cinque giorni. Diverse città e cantoni hanno fatto lo stesso.

Nel frattempo, la giustizia prosegue il suo lavoro per chiarire le cause e le responsabilità del dramma. «Dobbiamo chiarire tutto, il più rapidamente e accuratamente possibile», lo dobbiamo alle vittime e ai loro cari, ha assicurato il consigliere federale.

Al Sonntagsblick, Parmelin si è detto consapevole che l'incertezza è estremamente pesante per le famiglie delle vittime.

Inferno a Crans-Montana. Il gerente del bar Le Constellation è già noto alla polizia, ecco perché

Inferno a Crans-MontanaIl gerente del bar Le Constellation è già noto alla polizia, ecco perché

Troppo presto per prendere misure

Il presidente della Confederazione ha inoltre affermato che «determineremo, insieme alle autorità cantonali e comunali, quali misure adottare affinché una simile catastrofe non si ripeta». Ma è troppo presto per dire quali.

Occorre dapprima esaminare la situazione in modo approfondito. «Non dimentichiamo: quello che è successo a Crans-Montana può succedere ovunque», ha avvertito.

Dopo la notte d'inferno. Il comandante dei pompieri di Crans-Montana: «Non so se posso continuare»

Dopo la notte d'infernoIl comandante dei pompieri di Crans-Montana: «Non so se posso continuare»

I più letti

Un ristoratore di Crans-Montana: «Il comune ha detto che non ci sarebbero state sanzioni»
Il comandante dei pompieri di Crans-Montana: «Non so se posso continuare»
Inferno a Crans-Montana, la Svizzera dichiara il lutto nazionale venerdì 9 gennaio
Il gerente del bar Le Constellation è già noto alla polizia, ecco perché
L'ira di Mosca e degli amici di Maduro, ora si teme per l'Iran

Altre notizie

Venezuela sotto attacco. Trump cattura Maduro, la Svizzera invita al rispetto del diritto internazionale

Venezuela sotto attaccoTrump cattura Maduro, la Svizzera invita al rispetto del diritto internazionale

Elezioni federali. L'UDC non punta a terzo seggio in Consiglio federale. Ecco perché

Elezioni federaliL'UDC non punta a terzo seggio in Consiglio federale. Ecco perché

La tragedia in Vallese. Ecco quello che sappiamo sull'inferno di Crans-Montana

La tragedia in ValleseEcco quello che sappiamo sull'inferno di Crans-Montana