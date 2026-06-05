  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia di Crans-Montana I Moretti ascoltati dai magistrati, l'avvocato d'una famiglia: «Siam di fronte all'Everest della collusione»

SDA

5.6.2026 - 09:35

Jacques e Jessica Moretti stamane al loro arrivo a Sion.
Jacques e Jessica Moretti stamane al loro arrivo a Sion.
Keystone

È iniziato poco fa a Sion (VS) l'interrogatorio a Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale notturno Constellation di Crans-Montana dove, la notte di Capodanno, un rogo ha causato la morte di 41 giovani e il ferimento di 115 persone.

Keystone-SDA

05.06.2026, 09:35

05.06.2026, 12:01

Davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese Catherine Seppey e a oltre 70 avvocati delle parti civili, i due indagati dovranno chiarire – in un confronto diretto – le rispettive versioni sulla gestione della serata e sulle misure di sicurezza adottate prima dell'incendio.

La data dell'udienza di oggi, fissata cinque mesi dopo il tragico incendio di Capodanno, suscita perplessità tra gli avvocati.

«Siamo di fronte all'Everest della collusione»

«Non sono sicuro che sarà il luogo della spontaneità, ma vedremo», ha dichiarato l'avvocato vodese Gilles Antoine Hofstetter. «Siamo di fronte all'Everest della collusione: è del tutto legittimo partire dall'idea che le due parti coinvolte si scambino informazioni, viste le loro relazioni personali».

«Saranno presenti entrambi ed è una buona cosa. Detto questo, hanno sicuramente potuto preparare le loro audizioni, bisogna essere realistici», ha aggiunto in questo senso l'avvocato vodese Didier Elsig.

«Noi delle famiglie speriamo che smettano di scaricare la colpa sugli altri, che si tratti del misterioso venditore di schiuma, dell'invisibile controllore comunale o persino dei loro fedeli dipendenti, e che si assumano le loro responsabilità senza scaricarle su altri», ha proseguito.

All'udienza, che si tiene nell'aula del Politecnico ed è presidiata dalla polizia, partecipa anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal Governo italiano di costituirsi parte civile.

«È la prima volta che li sentiamo, dopo aver visionato le telecamere interne al locale e dopo aver sentito i funzionari pubblici e gli amministratori del Comune.

Prima intervista in 4 mesi. Il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud rompe il silenzio: «Non m'interessa nulla del mio destino»

Prima intervista in 4 mesiIl sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud rompe il silenzio: «Non m'interessa nulla del mio destino»

Temi pure legati al riciclaggio di denaro

«Sono numerosi gli aspetti da chiarire, a partire dalla gestione di quella serata, dal tema della formazione dei dipendenti, che non c'è stata, da quello delle direttivo date in quella serata, dal perché sono state chiuse le porte di sicurezza, al perché c'era un solo ingresso per fare accedere e defluire le persone.»

«E poi i temi economici legati ai profili di anti riciclaggio», ha detto l'avvocato italiano Fabrizio Ventimiglia, legale di una ragazza ferita a Capodanno.

Sébastien Fanti, che rappresenta numerose famiglie delle vittime, «un'udienza come quella di oggi costa ai contribuenti 200 mila franchi: dobbiamo procedere, spero che oggi si acquisiscano gli elementi probatori che ci permettano di andare avanti, sono già passati alcuni mesi e non avanziamo».

Due interrogatori finora

I gestori del «Constellation» sono stati finora interrogati due volte ciascuno dai procuratori dall'inizio delle indagini. Jacques Moretti avrebbe dovuto essere interrogato per la terza volta ad aprile, ma la sua audizione era stata rinviata per motivi di salute.

La coppia era stata interrogata per la prima volta in qualità di indagati il 9 gennaio, in seguito a ciò Jacques Moretti era stato posto in custodia cautelare, prima di essere rilasciato su cauzione il 23 gennaio. I due gestori erano stati poi interrogati a turno l'11 e il 12 febbraio.

I Moretti, come gli altri indagati, devono tutti rispondere delle stesse accuse, ovvero omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo in relazione al rogo di San Silvestro.

Rogo di Capodanno. Tragedia di Crans-Montana, interrogato l'ex municipale di Chermignon

Rogo di CapodannoTragedia di Crans-Montana, interrogato l'ex municipale di Chermignon

I più letti

Mamma e figlia avvelenate dalla ricina: la pianta tossica cresceva vicino a casa loro
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
L'Everest è sommerso dai rifiuti: ecco le immagini shock dal tetto del mondo
Accoltellato a morte l'attore James Handy, che aveva recitato anche in «Top Gun»
Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai

Altre notizie

Ecco quanti nel 2025. Calo significativo degli attacchi ai bancomat in Svizzera

Ecco quanti nel 2025Calo significativo degli attacchi ai bancomat in Svizzera

«È una necessità». Per il Consiglio federale si deve agire per una diagnosi precoce dell'endometriosi

«È una necessità»Per il Consiglio federale si deve agire per una diagnosi precoce dell'endometriosi

Governo. Il Governo non molla e chiede di ratificare le convenzioni ILO sulla violenza e le molestie sul lavoro

GovernoIl Governo non molla e chiede di ratificare le convenzioni ILO sulla violenza e le molestie sul lavoro