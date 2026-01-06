  1. Clienti privati
Roghi Crans-Montana: Le Constellation controllato l'ultima volta nel 2019

SDA

6.1.2026 - 10:24

Il Municipio "rimpiange" l'assenza di controlli negli ultimi cinque anni.
Keystone

Il bar Le Constellation di Crans-Montana è stato controllato per l'ultima volta nel 2019. Lo riporta in un comunicato stampa il Municipio della località vallesana, aggiungendo di «rimpiangere l'assenza di controlli nel periodo 2020-2025».

06.01.2026, 10:24

L'esecutivo ha anche pronunciato il divieto immediato dell'utilizzo di oggetti pirotecnici in luoghi chiusi su tutto il territorio comunale.

È inoltre stato deciso di incaricare un ufficio esterno di svolgere «un controllo il più rapidamente possibile di tutti gli edifici pubblici del comune, comprendente la qualità dei materiali. Ciò nonostante la legge non richieda questo passo, ma non svolgerlo significherebbe mancare l'obiettivo di rafforzare la sicurezza».

