  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia in Vallese Il presidente Guy Parmelin arriva a Crans-Montana: «Qui a nome del Consiglio federale e dell'intera Svizzera»

SDA

1.1.2026 - 16:38

Guy Parmelin, a destra, e Mathias Reynard, presidente del Consiglio di Stato vallesano sul luogo del dramma.
Guy Parmelin, a destra, e Mathias Reynard, presidente del Consiglio di Stato vallesano sul luogo del dramma.
Keystone

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è giunto a Crans-Montana (VS) e verso le 15.30 ha raggiunto il luogo della disgrazia, accompagnato dal direttore vallesano della sicurezza Stéphane Ganzer e dal presidente del Consiglio di Stato Mathias Reynard.

Keystone-SDA

01.01.2026, 16:38

01.01.2026, 16:43

Tragedia. Crans-Montana: «40 morti e 115 feriti». Parmelin: «Svizzera in lutto». Bandiere a mezz'asta per 5 giorni

TragediaCrans-Montana: «40 morti e 115 feriti». Parmelin: «Svizzera in lutto». Bandiere a mezz'asta per 5 giorni

Parmelin è entrato nell'area antistante l'edificio che ospitava il bar andato a fuoco, delimitata dai nastri della polizia, come riportato da un giornalista dell'agenzia Keystone-ATS presente sul posto.

«Sono qui a nome del Consiglio federale e dell'intera Svizzera, per mostrare il mio rispetto verso le persone colpite», ha dichiarato il presidente della Confederazione rivolgendosi ai numerosi giornalisti sul luogo.

«I nostri pensieri vanno alle famiglie che attendono con angoscia notizie dei loro figli. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per tutte le persone toccate da questa tragedia».

Parmelin ha definito la situazione molto difficile. Per quanto riguarda l'identificazione delle vittime, ha sottolineato che tutto è una questione di rapidità. «Desidero ringraziare i governi stranieri per la loro collaborazione».

Alle 17:15 Parmelin terrà a Sion una conferenza stampa congiunta con le autorità vallesane.

I più letti

Il «flashover» avrebbe portato alla tragedia: il video mostra perché il fenomeno diventa mortale
Ecco i messaggi di cordoglio e solidarietà alla Svizzera arrivati dall'estero
Crans-Montana: «40 morti e 115 feriti». Parmelin: «Svizzera in lutto». Bandiere a mezz'asta per 5 giorni
Capodanno di raid in Ucraina, Mosca denuncia una strage a Kherson
Mamdani è il primo sindaco di New York a giurare sul Corano: ecco com'è andata la cerimonia

Altre notizie

Inferno a Crans-Montana. Il «flashover» avrebbe portato alla tragedia: il video mostra perché il fenomeno diventa mortale

Inferno a Crans-MontanaIl «flashover» avrebbe portato alla tragedia: il video mostra perché il fenomeno diventa mortale

Incendi, disturbi e violenza. Notte di Capodanno impegnativa per polizia e soccorritori svizzeri

Incendi, disturbi e violenzaNotte di Capodanno impegnativa per polizia e soccorritori svizzeri

Tragedia di Crans-Montana. Arrivano le prima condoglianze dall'estero al popolo svizzero

Tragedia di Crans-MontanaArrivano le prima condoglianze dall'estero al popolo svizzero

Inferno a Crans-Montana. Ecco cosa sappiamo della tragedia vallesana e cosa no

Inferno a Crans-MontanaEcco cosa sappiamo della tragedia vallesana e cosa no