  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia di Crans-Montana Guy Parmelin si rivolge alla popolazione con una lettera aperta

SDA

9.1.2026 - 08:21

Il presidente della Confederazione in una foto del primo gennaio a Crans-Montana (VS)
Il presidente della Confederazione in una foto del primo gennaio a Crans-Montana (VS)
Keystone

In occasione della giornata di lutto nazionale, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha assicurato in una lettera aperta alla popolazione svizzera che verranno tratte le conseguenze dall'incendio di Capodanno a Crans-Montana.

Keystone-SDA

09.01.2026, 08:21

09.01.2026, 08:56

In questo giorno, la Svizzera è unita nel lutto e nel cuore, ha dichiarato il consigliere federale.

«Dobbiamo alle persone colpite, alle famiglie e ai parenti rispetto, ricordo e l'impegno a fare tutto il possibile affinché una simile catastrofe non si ripeta», ha scritto in una lettera pubblicata oggi sul periodico svizzero tedesco «Schweizer Illustrierte».

La giustizia sta attualmente indagando in che misura siano state violate le prescrizioni di sicurezza e verranno tratte le dovute conseguenze. «Lo dobbiamo alle vittime e ai loro cari».

Parmelin ha espresso loro le sue sincere condoglianze. Ha inoltre rivolto un pensiero a tutti coloro «che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al disastroso incendio, ma che ora sono solo all'inizio di un lungo percorso di guarigione».

I più letti

In Svizzera si prevedeva di allentare le norme di sicurezza antincendio, ecco come
Ecco cosa è cambiato per i conducenti svizzeri a partire dal 1° gennaio 2026
Ecco i cinque momenti che segneranno il 2026
Giornata di lutto nazionale per le vittime di Crans-Montana. Ecco cosa significa e perché sono così rare in Svizzera
Moritz Leuenberger: «Dopo un simile inferno, l'intero Paese è moralmente sul banco degli imputati»

Tragedia a Crans-Montana

Campane e minuto di silenzio. Giornata di lutto nazionale per le vittime di Crans-Montana. Ecco cosa significa e perché sono così rare in Svizzera

Campane e minuto di silenzioGiornata di lutto nazionale per le vittime di Crans-Montana. Ecco cosa significa e perché sono così rare in Svizzera

Prima di Crans-Montana. La storia della Svizzera dal 1947 a oggi è stata segnata da 25 eventi tragici, ecco quali

Prima di Crans-MontanaLa storia della Svizzera dal 1947 a oggi è stata segnata da 25 eventi tragici, ecco quali

Altre notizie

La diretta di blue News. Inferno di Crans-Montana, la Svizzera si ferma per il giorno di lutto nazionale

La diretta di blue NewsInferno di Crans-Montana, la Svizzera si ferma per il giorno di lutto nazionale

Ex consigliere federale con esperienza di crisi. Moritz Leuenberger: «Dopo un simile inferno, l'intero Paese è moralmente sul banco degli imputati»

Ex consigliere federale con esperienza di crisiMoritz Leuenberger: «Dopo un simile inferno, l'intero Paese è moralmente sul banco degli imputati»

Inferno a Crans-Montana. Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché

Inferno a Crans-MontanaLe ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché