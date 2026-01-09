Il presidente della Confederazione in una foto del primo gennaio a Crans-Montana (VS) Keystone

In occasione della giornata di lutto nazionale, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha assicurato in una lettera aperta alla popolazione svizzera che verranno tratte le conseguenze dall'incendio di Capodanno a Crans-Montana.

Keystone-SDA SDA

In questo giorno, la Svizzera è unita nel lutto e nel cuore, ha dichiarato il consigliere federale.

«Dobbiamo alle persone colpite, alle famiglie e ai parenti rispetto, ricordo e l'impegno a fare tutto il possibile affinché una simile catastrofe non si ripeta», ha scritto in una lettera pubblicata oggi sul periodico svizzero tedesco «Schweizer Illustrierte».

La giustizia sta attualmente indagando in che misura siano state violate le prescrizioni di sicurezza e verranno tratte le dovute conseguenze. «Lo dobbiamo alle vittime e ai loro cari».

Parmelin ha espresso loro le sue sincere condoglianze. Ha inoltre rivolto un pensiero a tutti coloro «che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al disastroso incendio, ma che ora sono solo all'inizio di un lungo percorso di guarigione».