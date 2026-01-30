  1. Clienti privati
Inferno a Crans-Montana La Procura vallesana accoglie la richiesta di assistenza giudiziaria dell'Italia

SDA

30.1.2026 - 18:53

Gli inquirenti italiani potranno esaminare le prove raccolte finora.
Gli inquirenti italiani potranno esaminare le prove raccolte finora.
Keystone

La Procura del Canton Vallese ha dato seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla Procura di Roma nel caso dell'incendio scoppiato la notte di Capodanno a Crans-Montana.

Keystone-SDA

30.01.2026, 18:53

30.01.2026, 19:01

Lo ha indicato questa sera una portavoce dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), l'autorità competente in materia, ai microfoni della Radio SRF.

Confermando all'agenzia Keystone-ATS le affermazioni fatte al notiziario dell'emittente radiofonica, la responsabile dell'informazione dell'UFG Ingrid Ryser ha precisato: «La questione non è se la Procura vallesana abbia bisogno o no di sostegno».

Poiché tra le vittime della tragedia di Crans-Montana figurano anche cittadini italiani, la giustizia italiana è obbligata ad aprire un procedimento penale. «Pertanto potrebbe avere senso che le due autorità inquirenti si uniscano, mettano in comune le risorse e lavorino congiuntamente a questo procedimento penale», ha spiegato.

Il primo incontro a metà febbraio

In una nota diffusa in serata, l'UFG precisa di essere stato informato venerdì che il Ministero pubblico del Canton Vallese ha dato seguito alla rogatoria presentata dal Ministero pubblico di Roma.

Concretamente le autorità italiane avranno accesso alle prove già raccolte, precisa l'UFG. Ciò avverrà nel rispetto dei diritti previsti dalla legge per le parti potenzialmente coinvolte dalle misure di assistenza giudiziaria. Le singole misure della rogatoria – come consueto in procedimenti di questo tipo – saranno regolamentate con ordinanze di esecuzione separate.

A metà febbraio è previsto un primo incontro tecnico tra le autorità penali dei due Paesi. L'UFG, in qualità di autorità centrale per l'assistenza giudiziaria internazionale, accompagnerà questo incontro con l'obiettivo di «chiarire i dettagli della collaborazione e coordinare le procedure».

