La Regione Lombardia si costituisce parte civile nel procedimento penale in relazione al tragico incendio nel «Le Constellation» a Crans-Montana, in Vallese, nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, con un bilancio di 41 morti e 115 feriti.

L'entrata del bar «Le Constellation» a sei mesi dal rogo che ha fatto 41 morti e 115 feriti. (foto del 2 giugno 2026)

La Giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, ha approvato oggi la delibera in tal senso. Il drammatico evento – viene sottolineato – ha causato la morte e il ferimento di diversi cittadini, tra cui numerosi giovani lombardi.

L'incarico legale per la difesa dell'Ente è stato affidato al professor avvocato Paolo Bernasconi, del foro del Canton Ticino.

«Il drammatico rogo ha generato un pregiudizio diretto e concreto alla Regione Lombardia – osserva l'amministrazione –. Tale danno si configura sia sul piano sociale, data la giovane età delle vittime colpite, sia sotto il profilo economico e istituzionale, a causa del massiccio e immediato sforzo logistico ed economico sostenuto dalle strutture pubbliche regionali».

«L'evento – prosegue la Regione Lombardia – ha infatti comportato un rilevante impatto sul sistema di Protezione civile e sanitario lombardo. Fin dalle primissime ore successive alla tragedia, il personale e i tecnici regionali si sono attivati per garantire attività di natura organizzativa, tecnico-gestionale e logistica d'emergenza; interventi sanitari e assistenziali immediati e di lungo periodo, tra cui i trasporti sanitari d'urgenza, i voli di collegamento, i ricoveri e le complesse prestazioni diagnostico-terapeutiche erogate presso le strutture ospedaliere della rete lombarda, in particolare l'Ospedale Niguarda di Milano».

«L'obiettivo della costituzione di parte civile – viene spiegato – è duplice: supportare l'accertamento delle responsabilità penali e delle dinamiche del disastro, e ottenere il totale risarcimento dei danni patrimoniali (spese vive mediche, di trasporto e assistenziali) e non patrimoniali subiti dall'Ente e dalla comunità lombarda».