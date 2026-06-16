Il sindaco di Crans-Montana (VS), Nicolas Féraud (PLR), ha fatto il punto sulla tragedia avvenuta a Capodanno al bar Le Constellation questa sera durante la prima Assemblea comunale dal dramma, alla quale hanno partecipato 378 cittadini (un centinaio più del solito).

Féraud non aveva più preso la parola pubblicamente da una conferenza stampa del 6 gennaio.

Le scuse del sindaco

«A nome del Municipio, porgo le nostre scuse alle famiglie, alle vittime e ai loro cari per il dolore e il lutto che stanno affrontando», ha affermato Féraud, prima di osservare un minuto di silenzio all'inizio dell'assemblea.

«Questa tragedia ha segnato profondamente la nostra comunità», ha ricordato. «Esprimiamo tutto il nostro affetto alle persone colpite: le vittime, le famiglie e i feriti, in particolare coloro che sono ancora ricoverati in ospedale e coloro che ne portano ancora i segni».

E ha aggiunto: «Questa ferita ha lacerato il nostro comune e i suoi abitanti. Non scomparirà mai del tutto dalla nostra memoria».

Memoriale e cerimonia commerativa

Il responsabile della cellula di crisi costituita in seguito al disastro, Sébastien Rey, ha fatto il punto sulla situazione e ha ricordato i fatti accertati dalle autorità locali a partire dal primo gennaio.

Per quanto riguarda la realizzazione di un memoriale permanente, sono state avviate discussioni con il Cantone. Il primo gennaio 2027 si terrà una cerimonia commemorativa.

56 controlli effettuati fino ad oggi

«Tutti i locali pubblici saranno sottoposti a controlli entro la fine dell'anno. Si tratta della risposta del Municipio alle carenze riscontrate», ha promesso da parte sua Patrick Clivaz (Centro), responsabile del Dicastero della sicurezza pubblica, incriminato, come Féraud e tredici altre persone per la tragedia della notte di San Silvestro. Finora, quest'anno sono stati effettuati cinquantasei controlli.

«Per quanto riguarda il buon governo (del Comune), diventa indispensabile istituire un Consiglio comunale. Il processo è ormai avviato in seno al Municipio in vista della prossima legislatura», ha rivelato Féraud.

400 cittadini presenti e 4 famigliari delle vittime

Oltre ai quasi 400 cittadini riuniti in Assemblea (le autorità avevano previsto 580 partecipanti), decine di altre persone hanno seguito i lavori trasmessi su grande schermo all'esterno.

Erano presenti anche quattro familiari di vittime, che hanno deciso di appendere le fotografie in formato A4 dei loro visi poco prima dell'inizio dell'Assemblea, per dare un volto concreto alla tragedia.

«Con la nostra presenza abbiamo voluto rappresentare tutte le famiglie che non hanno potuto recarsi sul posto, in particolare quelle italiane e francesi», hanno precisato a Keystone-ATS.

Una mamma di una vittima chiede che l'assunzione delle responsabilità

Come aveva promesso all'inizio di giugno, il sindaco ha chiesto che l'Assemblea fosse aperta ai media (sono stati selezionati 20 giornalisti). Nessun cittadino ha chiesto che i dibattiti si svolgessero a porte chiuse. Questi ultimi hanno posto una decina di domande.

In una lettera di una madre di Crans-Montana, la cui figlia è tra le vittime, letta questa sera, la donna ha chiesto verità, dignità, umiltà e rispetto, e ha esortato ad assumersi le proprie responsabilità.

Un partecipante all'Assemblea comunale si è chiesto se i cittadini non dovessero esprimersi in merito alla permanenza in carica di alcuni consiglieri, facendo implicito riferimento ai due imputati, Féraud e Clivaz. Un altro ha chiesto al sindaco di dimettersi. Quest'ultimo ha rifiutato, suscitando gli applausi dei presenti. Altri hanno puntato il dito contro la comunicazione caotica dell'esecutivo comunale.