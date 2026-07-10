Arte, cultura, intrattenimento
Cresce affluenza nei cinema elvetici, soprattutto in Ticino
Gli spettatori sono accorsi nelle sale cinematografiche elvetiche in questo primo semestre del 2026. (immagine d'archivio)
Keystone
Nel primo semestre del 2026 i cinema elvetici hanno registrato 5,3 milioni di ingressi. Si tratta del miglior risultato parziale dal 2023. L'aumento è stato particolarmente marcato nella Svizzera italiana con il 33% in più di spettatori.
Lo indica l'indagine su film e cinema pubblicata oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST). I cinema non hanno tuttavia raggiunto i livelli precedenti alla pandemia, nel primo semestre del 2019 erano stati registrati circa 6 milioni di ingressi, indica la nota.
Nel primo semestre del 2026, l'affluenza nelle sale ticinesi (+33%) è seguita da quelle della Svizzera romanda (+29%) e dalla Svizzera tedesca (+16%), viene precisato. Ad attirare il numero maggiore di spettatori (+22%) sono stati i multiplex, ovvero i cinema che hanno almeno otto sale.
A differenza dell'anno scorso, quando fra i cavalli trainanti c'era anche una pellicola svizzera, «L'ultimo turno» di Petra Volpe, in questo primo semestre del 2026 la spuntano i blockbuster internazionali che registrano un aumento degli ingressi del 39%, prosegue l'UST. In calo rispetto al primo semestre del 2025 invece il pubblico per le produzioni europee (-5%) e per i film elvetici (-27%).
«In forte crescita, invece, le produzioni provenienti da altri Paesi, con un aumento degli ingressi del 49%. A contribuire in modo determinante sono stati il film marocchino 'Calle Málaga' e il giapponese 'Rental Family', che insieme hanno rappresentato oltre un terzo degli spettatori di questa categoria», viene precisato nella nota.
Il picco di questo primo semestre si è registrato nel weekend della 20a settimana cinematografica, a metà maggio, quando quasi 365'000 persone si sono recate al cinema. Fra i film in cartellone in quel periodo c'era la pellicola dedicata a Michael Jackson «Michael». Nel 2025, nello stesso periodo, erano state meno di 100'000.