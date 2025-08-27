La Patrouille Suisse non si esibirà all'ESAF. sda

La Patrouille Suisse non si esibirà al Festival di lotta svizzera che si terrà a Mollis alla fine di agosto. Tra l'esercito e gli organizzatori del mega-evento è scoppiata una disputa aperta sui motivi della cancellazione.

Il Festival di lotta svizzera (ESAF) di Mollis, nel Canton Glarona, doveva essere uno dei momenti più importanti dell'anno per la Patrouille Suisse. Ma non sarà così: l'esibizione del famoso squadrone di jet è stata cancellata. Come riportato da SkyNews.ch, la decisione sta provocando accese discussioni.

Nils «Jamie» Hämmerli, comandante della Patrouille Suisse, ha spiegato che l'intera pianificazione annuale era stata incentrata sull'ESAF. La richiesta del Comitato organizzatore era stata presentata e approvata dalle Forze aeree svizzere.

«Ma qualche mese fa siamo stati disinvitati dal comitato organizzatore, in riferimento alla sostenibilità», ha detto Hämmerli. Lo squadrone sottolinea che compensa completamente le emissioni di CO₂ e vola in parte con paraffina priva di fossili.

Il presidente del Comitato organizzativo Jakob Kamm respinge questa affermazione in un'intervista all'«Aargauer Zeitung».

La decisione di rinunciare a un'esibizione è stata presa tre anni fa e motivata da diverse ragioni: problemi di sicurezza, il numero già elevato di visitatori e le incertezze relative alle promesse giornate dell'esercito.

La Patrouille Suisse è stata più volte all'ESAF

All'epoca si ipotizzava anche che la Patrouille Suisse si sarebbe esibita allo Zigairmeet air show di Mollis nel 2026. «Per quanto mi riguarda, potrebbero volare qui ogni giorno», sottolinea Kamm, ma non tutti nella valle condividono questo entusiasmo.

La decisione è stata particolarmente deludente per il Mollis Hunter Club. I soci attendevano con ansia il tradizionale addestramento sul campo di volo, che è stato cancellato. A metà agosto si è scatenata una tempesta di indignazione sui social media.

La Patrouille Suisse ha partecipato più volte in passato alla Festa della lotta svizzera, da ultimo a Estavayer nel 2016.

Ma la formazione ha comunque i giorni contati: le Forze aeree svizzere dismetteranno gli ultimi F-5 Tiger al più tardi nel 2027. Questo dovrebbe segnare anche il futuro della leggendaria squadriglia.