Kronig Romero ha avuto un ruolo di spicco anche durante la pandemia. Keystone

La diplomatica Nora Kronig Romero sarà la nuova direttrice della Croce Rossa Svizzera (CRS) dal 1° maggio.

L'attuale numero uno della divisione Affari internazionali dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) succederà a Markus Mader, destituito a fine 2022 per divergenze di opinioni.

Il consiglio della CRS, si legge in una nota odierna, ha eletto all'unanimità Kronig Romero, che riveste anche il ruolo di vicedirettrice e membro della direzione dell'UFSP, durante la sua seduta di mercoledì. Si dice convinto che possieda le qualità giuste per la posizione, in virtù «del suo background in materia di gestione di progetti complessi a livello federale e della sua esperienza sulla scena internazionale».

Durante la pandemia di Covid-19, Kronig Romero era co-direttrice della task force sui vaccini. In queste vesti, era responsabile dell'approvvigionamento e della loro distribuzione su scala nazionale.

«Sono felice e onorata di poter continuare il mio lavoro a favore della salute delle persone e della Svizzera umanitaria», ha dichiarato la diretta interessata, citata in un comunicato dell'UFSP. Fra i suoi compiti ci sarà il coordinamento con le varie organizzazioni della Croce Rossa, tra cui le 24 associazioni cantonali e le due di soccorso. Supervisionerà inoltre le relazioni con i partner e le autorità.

Nata da genitori svizzerotedeschi, Kronig Romero è cresciuta a Ginevra. Ha studiato economia a San Gallo e si è formata come diplomatica. In seguito ha ricoperto diverse incarichi per l'Amministrazione federale in Svizzera e all'estero.

