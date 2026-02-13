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L'incidente è avvenuto venerdì mattina ad Ascona durante il tradizionale incontro legato alla manifestazione. Una persona avrebbe riportato lievi ferite.
Momenti di apprensione venerdì mattina al Monte Verità, sopra ad Ascona, dove il pavimento in legno di un palco ha improvvisamente ceduto durante il tradizionale incontro organizzato nell'ambito del Locarno Film Festival.
Secondo le informazioni raccolte dalla RSI sul posto, una persona sarebbe rimasta lievemente ferita.
A crollare sarebbe stata la pavimentazione della struttura allestita sopra una piscina, causando il cedimento del palco nel corso della cerimonia.
All'evento erano presenti numerose autorità, tra cui la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, la presidente del Consiglio di Stato ticinese Marina Carobbio Guscetti, altri membri del Governo cantonale, il sindaco di Ascona Giorgio Gilardi, i vertici del Locarno Film Festival e numerosi ospiti.
Le circostanze dell'incidente sono in corso di accertamento.