La sala del Consiglio degli Stati Keystone

L'imposta sul valore locativo va abolita solo per le residenze principali. Lo ha ribadito oggi il Consiglio degli Stati bocciando per la terza volta la sua soppressione anche per le case di vacanza.

fc, ats SDA

L'imposta sul valore locativo – un reddito fittizio da cui il proprietario può dedurre gli interessi passivi e i costi di manutenzione – esiste in Svizzera dal 1915. I tentativi di abolirla sono ripetutamente falliti alle urne e in Parlamento. Le Camere federali sono ora tornate alla carica da qualche anno, con la revisione in materia che è già stata approvata sul fondo da ambo i rami del legislativo.

Principale pomo della discordia fra Nazionale e Stati è la questione se attuare una trasformazione totale di sistema, che comprenda quindi anche le abitazioni secondarie, oppure se modificare la prassi solo per quelle principali.

Il dossier torna al Consiglio nazionale.