Anziani e disabili potranno restare più a lungo al proprio domicilio. Dopo il Nazionale in dicembre, oggi anche agli Stati hanno approvato l'introduzione di nuove disposizioni a tale scopo nelle prestazioni complementari (PC) all'AVS e all'AI.

Alla luce dell'invecchiamento della popolazione, che continuerà ad accentuarsi nei prossimi due decenni, la Svizzera dovrà affrontare importanti sfide nel settore delle cure di lunga durata, ha sottolineato la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.

Allo stesso tempo, le persone coinvolte desiderano mantenere il più a lungo possibile la propria autonomia nel loro ambiente.

Per farlo, non basta garantire assistenza sanitaria, ma serve anche un accompagnamento quotidiano, ad esempio per fare la spesa o per non restare soli. Circa un terzo delle persone che vivono in una casa di cura necessita di meno di un'ora di assistenza al giorno.

Nel disegno di legge, il Consiglio federale ha previsto tra le nuove prestazioni il sistema di chiamata d'emergenza, l'aiuto domestico, la fornitura di pasti, nonché servizi di accompagnamento e trasporto.

La proposta di sostenere anche l'organizzazione della vita quotidiana e le relazioni sociali personali è stata respinta con 24 voti contro 20.

I costi della riforma – oscillanti fra 340 e 730 milioni di franchi dal 2030 – dovrebbero essere a carico dei Cantoni che potranno però risparmiare grazie ai mancati ricoveri, ha precisato Baume-Schneider.

Il dossier torna ora al Consiglio nazionale per l'esame delle divergenze.