  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Nei comunicati di polizia la nazionalità degli autori di reati va sempre indicata

SDA

3.3.2026 - 12:36

La nazionalità degli autori di reati andrebbe sempre indicata secondo il parlamento.
La nazionalità degli autori di reati andrebbe sempre indicata secondo il parlamento.
Keystone

Nei comunicati di polizia, l’informazione deve includere età, sesso e nazionalità degli autori dei reati, degli indiziati e delle vittime, salvo che vi si oppongano motivi di protezione della personalità o che tali dati consentano di identificare persone.

Keystone-SDA

03.03.2026, 12:36

03.03.2026, 12:46

È quanto si prefigge un'iniziativa parlamentare, già accolta dal Nazionale, approvata oggi anche dal Consiglio degli Stati per 23 voti a 16 e una astensione.

La decisione odierna sconfessa la raccomandazione della commissione preparatoria – raccomandazione approvata tuttavia con un solo voto di scarto – che invitata il plenum a respingere l'iniziativa inoltrata da Bernjamin Fischer (UDC/ZH).

Per la commissione, ha affermato Daniel Jositsch (PS/ZH), non è opportuno imporre alle autorità di perseguimento penale quali dati dei sospettati debbano comunicare. Già oggi, il 50% dei cantoni lo fa, senza che sussista alcun obbligo, mentre altri Cantoni decidono caso per caso.

Chiesa: «Interesse pubblico»

Ma stando al «senatore» Marco Chiesa (UDC/TI), esiste un interesse pubblico a che la popolazione sia informata in modo veritiero, esauriente e trasparente sulla sicurezza pubblica, specie alla luce soprattutto delle ampie possibilità di partecipazione offerte dalla democrazia diretta.

Questo vuol dire, secondo il ticinese, anche indicare l’età, il sesso e la nazionalità degli autori dei reati, di modo che i cittadini possano farsi un’idea dei fatti.

Per l'esponente democentrista, non si tratta di stigmatizzare chicchessia, bensì di attenersi ai fatti. L'opacità attuale e l'opportunismo politico non fanno che minare la fiducia della popolazione nelle istituzioni. La trasparenza invece rafforza il dibattito pubblico: per questo l'informazione deve essere completa.

I più letti

Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
È finita tra l'Ambrì e DiDomenico: la separazione è immediata
Ecco quanto potrebbe costarvi una borsa falsa di Louis Vuitton intercettata dalla dogana
La principessa Kate risponde di «no» alla richiesta di un autografo, ecco perché
Ecco tutte le leggi che entrano in vigore in Svizzera in marzo

Altre notizie

Svizzera. Gli Stati vogliono più controlli sugli acquisti online, in particolare dall'Asia

SvizzeraGli Stati vogliono più controlli sugli acquisti online, in particolare dall'Asia

Seconda guerra mondiale. Svizzera e accoglienza: l'esempio di Poschiavo e dei profughi ebrei nel '43

Seconda guerra mondialeSvizzera e accoglienza: l'esempio di Poschiavo e dei profughi ebrei nel '43

Ricerca. Nei boschi svizzeri i nuovi alberi sono pochi o non adatti al clima

RicercaNei boschi svizzeri i nuovi alberi sono pochi o non adatti al clima