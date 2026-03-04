  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera «Sì» degli Stati al contributo di solidarietà per le vittime del rogo di Crans-Montana

SDA

4.3.2026 - 12:25

Crans-Montana, verso un contributo si solidarietà della Confederazione
Crans-Montana, verso un contributo si solidarietà della Confederazione
Keystone

La Confederazione deve versare un contributo di solidarietà una tantum di 50 mila franchi a tutti i feriti e ai familiari delle persone decedute nell'incendio di Crans-Montana. È quanto prevede un progetto di legge urgente approvato oggi dal Consiglio degli Stati con 33 voti a 3 e 7 astensioni.

Keystone-SDA

04.03.2026, 12:25

04.03.2026, 12:32

Ricordiamo che nel rogo divampato a Capodanno al bar «Le Constellation» sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite.

Complessivamente il Consiglio federale chiedeva poco più di 35 milioni di franchi: 7,8 milioni quale contributo di solidarietà, 20 milioni per finanziare e organizzare una tavola rotonda con le persone interessate per concordare accordi amichevoli e 8,5 milioni di sostegno ai Cantoni per il finanziamento dell'aiuto alle vittime.

Il plenum sostiene in linea di principio la tavola rotonda, ma ha preferito temporeggiare e non ha approvato i 20 milioni destinati a questo scopo, dossier che dovrà essere esaminato al di fuori della legge urgente.

Sono inoltre state espresse alcune riserve, viste le preoccupazioni giunte da più parti riguardo a questo intervento inusuale da parte della Confederazione, che può apparire ingiusto nei confronti delle vittime di altre tragedie e pone questioni di principio sotto il profilo dell'uguaglianza giuridica.

Per questo, è previsto un diritto di regresso per la Confederazione nei confronti dei responsabili del danno e di terzi civilmente responsabili, così da permetterle all'occorrenza di rifarsi su di essi.

I «senatori» hanno apportato ulteriori precisazioni. Nella votazione sull'insieme, parte dell'UDC e del PLR si è opposta o si è astenuta. Il dossier passa al Nazionale, che si pronuncerà lunedì. Il dossier deve essere concluso in questa sessione.

I più letti

Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita con un jet privato
Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
La guerra in Medio Oriente si sentirà anche nel portafoglio delle famiglie svizzere
Il capo del Pentagono: «Nuove forze in arrivo, controlleremo i cieli dell'Iran» - L'AIEA: «Danneggiati siti nucleari»

Le ultime su Crans-Montana

Tragedia di Capodanno. Gli aiuti immediati alle vittime del rogo di Crans-Montana prorogati fino a fine marzo

Tragedia di CapodannoGli aiuti immediati alle vittime del rogo di Crans-Montana prorogati fino a fine marzo

Tragedia di Crans-Montana. Gli avvocati dei Moretti: «Basta con le fake news, il dramma è stato un incidente»

Tragedia di Crans-MontanaGli avvocati dei Moretti: «Basta con le fake news, il dramma è stato un incidente»

L'inferno di Crans-Montana. Un nuovo video mostra per la prima volta in modo chiaro lo scoppio del rogo al Constellation

L'inferno di Crans-MontanaUn nuovo video mostra per la prima volta in modo chiaro lo scoppio del rogo al Constellation

Altre notizie

Medio Oriente. Il presidente della Confederazione Parmelin esprime solidarietà a Bahrein e Oman

Medio OrienteIl presidente della Confederazione Parmelin esprime solidarietà a Bahrein e Oman

Scelto il disegnatore. Ecco come saranno le future nuove banconote svizzere

Scelto il disegnatoreEcco come saranno le future nuove banconote svizzere

Tecnologia. Gli esperti: «La Svizzera diventi un hub quantistico internazionale»

TecnologiaGli esperti: «La Svizzera diventi un hub quantistico internazionale»