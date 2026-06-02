  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sì degli Stati Verso il sostegno federale alla tavola rotonda su Crans-Montana

SDA

2.6.2026 - 12:56

Il ministro delle finanze Beat Jans parla davanti al Consiglio degli Stati
Il ministro delle finanze Beat Jans parla davanti al Consiglio degli Stati
Keystone

La Confederazione deve poter partecipare finanziariamente alla tavola rotonda istituita dopo il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana.

Keystone-SDA

02.06.2026, 12:56

02.06.2026, 14:03

Il Consiglio degli Stati ha approvato oggi, con 36 voti a 7 e 2 astensioni, i 20 milioni chiesti in merito dal Governo. Il dossier va al Nazionale.

Nel marzo scorso il Parlamento aveva approvato, con una legge urgente, un contributo di solidarietà di 50 mila franchi per ogni vittima dell'incendio che ha causato 41 morti, soprattutto giovani e giovanissimi, e oltre cento feriti. Le Camere avevano tuttavia rinviato la decisione sugli ulteriori 20 milioni.

Scopo della tavola rotonda, presieduta dall'ex consigliere di Stato neocastellano Laurent Kurth, è riunire le vittime dell'incendio, i loro familiari, gli assicuratori interessati, le persone eventualmente tenute a versare indennizzi e le autorità. L'obiettivo finale è favorire la conclusione di accordi amichevoli.

Stamane i «senatori» hanno accettato l'organizzazione autonoma della tavola rotonda; la sua composizione non dovrà pertanto essere prescritta per legge. Hanno anche iscritto nella legislazione, a titolo di esempio, le condizioni alle quali il Governo deciderà la propria partecipazione agli accordi.

I più letti

Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Ecco tutti i cambiamenti che entrano in vigore in Svizzera in giugno
Teo Mammucari non si presenta a «Domenica In», ma Mara Venier rompe il silenzio
La fine delle casse automatiche è vicina? Ecco perché il sistema è in crisi
Breel Embolo non può volare negli Stati Uniti con la Nazionale svizzera

Altre notizie

La ricerca. I politici svizzeri che chiudono gli ospedali soffrono poi alle urne

La ricercaI politici svizzeri che chiudono gli ospedali soffrono poi alle urne

Rilevazione Upi. Un veicolo su tre supera i limiti di velocità in Svizzera

Rilevazione UpiUn veicolo su tre supera i limiti di velocità in Svizzera

Svizzera. Un'associazione lancia l'iniziativa per una maggiore sicurezza digitale

SvizzeraUn'associazione lancia l'iniziativa per una maggiore sicurezza digitale