Svizzera La mozione del CdS chiede di dare i diritti politici anche a persone con disabilità mentale

SDA

15.9.2025 - 19:20

Zuschauer auf der Tribuene verfolgen die Debatte um die Umsetzung und Finanzierung der Initiative fuer eine 13. AHV-Rente waehrend der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 10. September 2025 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Zuschauer auf der Tribuene verfolgen die Debatte um die Umsetzung und Finanzierung der Initiative fuer eine 13. AHV-Rente waehrend der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 10. September 2025 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
KEYSTONE

Tutti i cittadini svizzeri maggiorenni, anche i disabili psichici e chi è sottoposto a curatela generale, devono avere gli stessi diritti e doveri politici. Lo chiede una mozione della Commissione delle istituzioni politiche del Nazionale approvata oggi anche dal Consiglio degli Stati per 29 voti a 13 e 2 astensioni. Il dossier è trasmesso al Consiglio federale.

Keystone-SDA

15.09.2025, 19:20

Secondo la Costituzione, le persone «interdette per infermità o debolezza mentali» non godono attualmente dei diritti politici. Questo esclude circa 16 mila persone in Svizzera dal diritto di voto, stando alla commissione.

Questa esclusione si basa sull'idea che le persone con disabilità che necessitano della protezione di una curatela generale o di un rappresentante per affrontare la vita quotidiana, non siano in grado di formarsi un'opinione politica.

La realtà è diversa, stando alla commissione

Come nel resto della popolazione anche in questo gruppo vi sono persone che vogliono essere attive politicamente e altre che non si reputano in grado di affrontare temi politici.

È quindi inammissibile privare automaticamente una persona dei diritti politici se è sottoposta a curatela generale. Alla stessa conclusione sono ad esempio giunte anche le corti costituzionali di Austria e Germania.

Ginevra e Appenzello Interno i pionieri

Già nel 2020 a Ginevra ha deciso con una netta maggioranza (con il 75 % di voti favorevoli) di conferire anche a questi cittadini svizzeri il diritto di voto e di elezione a livello cantonale.

Nel 2024 Appenzello Interno ha modificato la sua Costituzione in questo senso e nel Cantone di Zugo si sta svolgendo una consultazione riguardante un progetto analogo del Governo cantonale. In diversi altri Cantoni sono in corso sforzi simili.

Una scelta personale

In Svizzera, l'esercizio dei diritti di voto e di elezione non dipende dalle conoscenze civiche. Le persone con disabilità non devono essere giudicate con standard più severi rispetto ad altre.

Le persone di questo gruppo che non sono interessate alle questioni politiche o che non sono in grado di essere politicamente attive, finiranno semplicemente per non esercitare i loro diritti politici, come avviene per il resto della popolazione.

